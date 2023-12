'Kom så for helvede!' var udtrykket hos farmand, der stod på sidelinjen og krydsede fingrene til det sidste.

Det krævede et mirakel, men i sidste ende lykkedes det lige nøjagtigt ikke for Frederik Vesti at skrive dansk historie.

Den danske racerkører kæmpede indædt om Formel 2-titlen til sidste omgang i Abu Dhabi, men det var ikke nok for stortalentet.

Vesti sluttede løbet som nummer tre, mens ærkerivalen Théo Pourchaire sluttede som femmer og vandt titlen med 11 point.

Vesti SKULLE score minimum 16 point mere end franskmanden for at gennemføre miraklet og vinde titlen.

Med en startplacering i finaleløbet som nummer ni, var der lagt op til en enorm udfordring for Vesti, der var tvunget til at slutte i top tre med hurtigste omgang, mens Pourchaire ikke måtte slutte i pointene.

Franskmanden havde i løbets afsluttende fase en potentiel straf hængende over hovedet, så det så ud til, at dramaet kunne blive afgjort på skrivebordet.

Men Pourchaire slap med skrækken.

På allersidste omgang forsøgte Vesti at overhale Zane Maloney for tredjepladsen, men Red Bull-juniorkøreren kørte hårdt og ramte Vesti, der kortvarigt var oppe på to hjul.

Danskeren kunne dog køre bilen det sidste stykke over stregen.

Sejren i Monaco var årets højdepunkt for Frederik Vesti (i rødt i midten), hvor Théo Pourchaire (tv. for Vesti) også sluttede toer. Foto: Prema Racing Vis mere Sejren i Monaco var årets højdepunkt for Frederik Vesti (i rødt i midten), hvor Théo Pourchaire (tv. for Vesti) også sluttede toer. Foto: Prema Racing

Vesti viste sit kæmpe talent ved at være sæsonens mest vindende kører med seks sejre, mens Pourchaire kun vandt ét løb.

Men sæsonen var også plaget af uheld, der tog hårdt på danskeren.

Frederik Vesti jagter en plads i det eksklusive selskab i Formel 1, hvor der kun er én ledig plads tilbage i 2024.

Det er Logan Sargeants brandvarme sæde hos Williams, og det er netop det sæde, Frederik Vesti, hans manager Dorte Riis Madsen, far Peter Vesti og topholdet Mercedes forsøger at få ham i.

Hvis det ikke lykkes for 2024, går de benhårdt efter, at det skal lykkes i 2025.

