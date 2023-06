Dette års Goodwood Festival of Speed bliver ikke helt, som det plejer.

Michael Schumachers søn, Mick Schumacher, vil nemlig køre i sin fars gamle Formel 1-bil, når han for første gang deltager i Goodwool Festival of Speed, der afholdes i den engelske by Sussex i juli.

Bilen, der skal køres til motorsportseventet, er en Mercedes W02, som Michael Schumacher kørte i 2011. Det skriver The Sun.

»Det bliver spektakulært at køre i min fars bil, selvom det kun er en kort køretur. Bare det at opleve denne generation af biler, bliver stort. At vide, at han kørte denne bil, gør det ekstra specielt, og der vil være mange følelser indblandet.«

Den legendariske Formel 1-kører Michael Schumacher. Foto: Itsuo Inouye/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Den legendariske Formel 1-kører Michael Schumacher. Foto: Itsuo Inouye/AP/Ritzau Scanpix

»Det vil være første gang, at jeg sidder bag rattet i en Mercedes, som han kørte. Jeg er sikker på, at jeg kommer til at have et stort smil på læben,« siger Mick Schumacher.

24-årige Mick Schumacher blev fyret af Haas efter sidste sæson og er nu blevet reservekører for Mercedes.

Hans far, Michael Schumacher, har ikke vist sig offentligt siden 2013, hvor en voldsom skiulykke sendte ham i koma og krævede flere operationer.

Han er siden kommet hjem, og det er kun de allernærmeste, der får lov til at besøge ham.

Familien har flere gange understreget, at de ønsker at respektere hans privatliv, og derfor er det også kun meget få, der kender hans præcise tilstand.