En af tidernes største basketball-stjerner, Michael Jordan, har købt sig ind i NASCAR.

NASCAR skriver på sin hjemmeside, at han fra 2021 starter sit eget hold.

Han starter holdet sammen med den aktive NASCAR-kører Denny Hamlin, der fortsat har mulighed for at vinde dette års mesterskab.

Holdet får kun én plads i NASCAR, og holdets kører bliver Bubba Wallace, som er den eneste afroamerikanske kører i hele sporten.

Holdets navn, sponsorer, bilens nummer og andre detaljer vil blive annonceret på et senere tidspunkt.

»Jeg voksede op i North Carolina, hvor mine forældre tog mig og mine søskende med til racerløb, så jeg har været fan af NASCAR hele mit liv. Muligheden for at eje mit eget hold sammen med en ven, og at have Bubba Wallace til at være vores racerkører, er super spændende,« har Jordan sagt i en pressemeddelelse.

Michael Jordan og Denny Hamlin har et venskab der går langt tilbage.

De to mødte hinanden for 11 år siden ved en baskteball-kamp, og har siden da været tætte venner. Denny Hamlin blev den første Nascar-kører til at tilslutte sig Michael Jordans brand, og nu kaster de sig ud i et fælles projekt, hvor Jordan bliver majoritetsejer.

Selv om Denny Hamlin bliver medejer, så fortsætter han som aktiv racerkører i de kommende år for et andet hold. Han er en af de mest profilerede aktive racerkørere i sporten, da han har vundet 43 løb, men stadig har sit første mesterskab til gode.

Michael Jordan ejer allerede basketball-holdet Charlotte Hornets. Det har han gjort siden 2011. I sin tid som aktiv basketball-spiller vandt han NBA seks gange og blev kåret som MVP (Most Valuable Player) hele fem gange.