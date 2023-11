Det kan godt være, at Frederik Vesti lige nøjagtigt ikke skrev dansk historie, da Formel 2-titlen glippede i sæsonfinalen i Abu Dhabi.

Men Mercedes-chef Toto Wolff er alligevel dybt imponeret over det danske stortalent.

»Han er en ung mand, en dygtig racerkører. Han har udviklet sig så meget.«

»Hans læringskurve viser, at han er en intelligent ung mand. Han er i stand til at skubbe sig selv,« siger Toto Wolff til Viaplay.

Frederik Vesti er tilknyttet bilgiganten Mercedes som juniorkører.

»Det er ærgerligt, at han kun blev nummer to. Der var et par weekender, der ødelagde mesterskabet. Men han vandt andenpladsen.«

»Vi elsker ham i teamet. Han arbejder i simulatoren. Han er en del af vores succes,« fortsætter F1-bossen.

Mercedes kæmper sammen med danskerens manager Dorte Riis Madsen for at sikre Vesti et sæde i Formel 1 i 2024 eller 2025.

