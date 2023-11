Den 29. december er det ti år siden, Michael Schumacher kom alvorligt til skade i en skiulykke.

Og ifølge flere medier – herunder Daily Mail, The Sun og The Independent – kommer der i den anledning en ny dokumentar om Formel 1-stjernen.

Her skulle de mange fans verden over gennem fem afsnit få et sjældent indblik i den tidligere Ferrari-kørers liv.

Dokumentaren er produceret af tyske ARD, og ifølge medierne handler den hovedsageligt om stjernens rejse til toppen af Formel 1.

Dog er det muligt, der kommer en smule mere indblik i, hvad der skete den dag, hvor han kom alvorligt til skade, lyder det.

For Michael Schumacher har som bekendt ikke vist sig offentlig, siden han styrtede på ski dengang i 2013.

Et styrt, der sendte ham i koma i 250 dage, og hans familie har også konsekvent holdt kortene meget tæt ind til kroppen, når det kommer til hans præcise tilstand.

Hans hustru Corinna Schumacher og sønnen Mick Schumacher satte dog nogle ord på situationen i Netflix-dokumentaren 'Schumacher', der udkom tilbage i september 2021.

Michael Schumacher og konen Corinna. Foto: J.l.cereijido/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Michael Schumacher og konen Corinna. Foto: J.l.cereijido/EPA/Ritzau Scanpix

Her lød det fra eksempelvis Corinna Schumacher, at 'Michael er anderledes, men han er her', hun fortalte, at de går i behandling, og han får hjælp, mens Mick Schumacher gav udtryk for, at han savnede at kunne tale om motorsport med sin far.

I slutningen af oktober fortalte familiens advokat gennem 15 år, Felix Damm, at der er en særlig grund til, der ikke kommer en endegyldig udmelding om Michael Schumachers tilstand.

Som det før er blevet nævnt, har det handlet om at beskytte hans privatliv, men Felix Damm fortalte dog, at han og familien har talt om, hvorvidt det kunne være en mulighed at sige noget én gang – og så én gang for alle.

»Vi overvejede også, om en endelig meddelelse om Michaels helbredstilstand kunne være den rigtige måde at gøre det på. Men det ville ikke have været enden på det, da der ville have været et konstant tryk på for at få opdateringer. Få 'statusrapporter',« sagde han.

Michael Schumacher vandt 91 løb i sin karriere, og det blev til fem mesterskaber fra 2000 til 2004.