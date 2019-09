Efter nogle dage på hospitalet, er Michael Schumacher nu blevet udskrevet.

For en uge siden skrev det franske medie, Le Parisien, at Formel 1-legenden var blevet indlagt på Georges Pompidou European-hospitalet i Paris.

Og nu rapporterer mediets journalist, Jean-Michel Décugis i et tv-interview med BFM TV, at Michael Schumacher blev udskrevet natten til den 12. september.

»Det eneste vi ved er, at han har fået en blodtransfusion, og at der er blevet tilføjet stamceller til hans blod, som skulle have en positiv effekt på hele kroppen - inklusiv hjernen,« siger Décugis til BFM TV ifølge Aftonbladet.

Michael Schumacher på skiferie med sin kone Corinna i Italien i 2005. Foto: OLIVER MULTHAUP Vis mere Michael Schumacher på skiferie med sin kone Corinna i Italien i 2005. Foto: OLIVER MULTHAUP

Det var mandag i sidste uge, at Michael Schumacher blev indlagt på hospitalet. Da han ankom, var han ifølge det franske mediet tildækket af et blåt betræk, så ingen kunne se, hvem der var tale om. Derudover var ankomsten ledsaget af et stort sikkerhedsopbud.

Ifølge Le Parisien var Schumacher indlagt på afdelingen for hjerte og karkirurgi, hvor han blev behandlet af den 69-årige hjertekirurg Philippe Menasché, der er en pioner indenfor celleterapi som behandlingsform til hjerteproblemer.

Tyskeren skulle ifølge mediet være ved bevidsthed, og i første omgang lød det, at Schumacher på hospitalet skulle følge en hemmelig behandling, der bestod af drops der indeholdt stamceller med det formål at skabe en inflammatorisk reaktion og gavne Schumachers hjernefunktion.

Det er ikke første gang, at Schumacher er i Paris som led i sin behandling, har kilder fortalt til Le Parisien. Det skete også i foråret, hvor han var forbi Georges Pompidou European-hospitalet.

Hver gang er det dog sket diskret, og sådan kan hele forløbet omkring ham siden ulykken i 2013 beskrives. For siden den nu 50-årige tysker kom til skade den 29. december 2013 i forbindelse med en skiulykke, er det ikke meget, der er sluppet ud om hans tilstand.

Han slog sit hoved i så voldsom grad, at han var i livsfare, og han er efterfølgende blevet opereret flere gange, ligesom han også har ligget i kunstig koma. Han har ikke vist sig offentligt siden det voldsomme uheld, og kun familien ved, hvordan han præcist har det.

En beslutning, der har splittet Formel 1-verdenen. Blandt andet har Nick Fry, der var chef for Schumacher i Mercedes-tiden, skrevet i sin bog 'Survive. Drive. Win.', at det er en skam, at familiens kontrol har været så stram.

'Jeg tror, at uanset om det er godt eller dårligt nyt – og sandsynligvis dårligt nyt – vil det være vigtigt at fortælle, hvordan han har det, fordi folk kan føle empati med ham, når han ikke er alene,' skriver han blandt andet.