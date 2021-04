Jan og Kevin Magnussen skal køre 24-timers løbet Le Mans sammen til sommer i danskerbilen 'High Class Racing'.

Det erfarer TV 2 Sport.

Erfaringen kommer efter, at de to onsdag har kaldt til pressemøde på fredag. Her vil dagsordenen være et nyt fælles motorsportsprojekt.

Far og søn skal ifølge mediets oplysninger køre i i LMP2-klassen sammen med Anders Fjordbach. Det bliver Kevin Magnussens debut i løbet.

Jan Magnussen er rutineret i Le Mans, mens det bliver Kevin Magnussens debut.

47-årige Jan Magnussen har deltaget i 24-timers løbet hele 22 gange, og han har vundet det fire gange. Danskeren har været med hver sommer siden 1999.

Kevin Magnussen har de seneste mange år optrådt i Formel 1, hvor han var på kontrakt fra 2014 til 2020. I denne sæson kører han i den amerikanske IMSA-serie, hvor han tørner ud for Chip Ganassi Racing.

Tilbage i februar offentliggjorde den 28-årige tidligere Haas-kører, at han har indgået en aftale med Peugeot, som gør sit indtog i Le Mans til næste år.

Dette års Le Mans skal efter planen afholdes fra den 21.- 22. august.

Oprindeligt skulle det afholdes i juni, men det blev udskudt, fordi arrangørerne håber på, at der dermed kan nå at komme tilskuere med til løbet. Sidste år blev Le Mans på grund af coronavirus afholdt uden tilskuere.