Kevin Magnussen og hans codriver Renger van der Zande starter fra tredje position i søndagens kvalifikationsheat til næste weekends 24-timersløb i Daytona.

Kvalifikationsheatet afgør startplaceringerne til 24-timersløbet.

Magnussen satte lørdag fjerdehurtigste tid, men da den hurtigste bil i feltet, en Cadillac magen til danskerens, fik frataget sin tid for at have brudt vægtreglementet, rykkede Magnussen/van der Zande en placering op.

Kvalifikationsheatet søndag aften dansk tid afvikles over 100 minutter, og der er i alt syv biler med i den klasse, DPi, hvor Magnussen/van der Zande stiller op.

I LMP2-klassen starter danske kørere fra de to bedste positioner.

Mikkel Jensens codriver Ben Keating var hurtigst med Dennis Andersen fra det danske team High Class Racing på andenpladsen.

I GTD-klassen var Simon Mann og danske Nicklas Nielsens næst hurtigst.