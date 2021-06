»Det er ikke nemt, når man bare hopper ind i bilen!«

Kevin Magnussen har de seneste dage haft en omtrent lodret indlæringskurve. Tirsdag fik han tilbudt pladsen som Felix Rosenqvists stand-in i McLarens IndyCar-team. Onsdag var han på vej til USA. Torsdag fik han lavet sæde. Fredag kørte han bilen for før gang.

Ingen simulator, ingen test – bare direkte ud i den officielle træning.

»Jeg ville gerne have haft mere tid i bilen, men sådan skulle det ikke være,« siger Magnussen fra Road America-banen i Elkhart Lake.

Kevin Magnussen inden kvalifikationen på Road America i Elkhart Lake. Foto: Thomas Jørgensen / Grand Prix Photo

Lørdag kvalificerede han sig på 21.-pladsen, og indrømmede at han havde satset for hårdt.

»Jeg var nok for tændt på at gøre det godt – på at præstere et mirakel. Det ødelagde mine omgange,« sagde han.

»Hvis jeg havde sat kvalifikationsomgangene bedre sammen, havde det set meget bedre ud. Jeg havde ikke været med i front, men jeg havde været tættere på.«

Han at indstillet på at fortsætte læreprocessen i søndagens løb.

»Det er et langt løb, og hvis farten er til det, vil jeg bruge det på at køre mig frem i feltet. Det bliver en sjov dag!«

Amerikanerne Josef Newgarden og Colton Herta holder i første række når starten går søndag klokken 18.00 dansk tid. Magnussens teamkammerat fra fire år hos Haas F1 Romain Grosjean sikrede sig syvende startposition.