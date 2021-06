»Jeg vil racerløb igen!«

Kevin Magnussen lagde aldrig skjul på, hvorfor han forlod Formel 1 efter 2020-sæsonen. Udsigten til at vinde løb for Haas-teamet var ikkeeksisterende, og derfor satsede han i denne sæson på den amerikanske sportsvognsserie IMSA.

Natten til søndag gik missionen om igen at vinde løb i opfyldelse. Magnussen startede fra pole position i fjerde afdeling af IMSA-mesterskabet på Belle Island i Detroit-floden. Han dominerede første halvdel af løb og overlod så Chip Ganassi Racings Cadillac til codriver Renger van der Zande, der kørte bilen i mål.

Mod slutningen kom hollænderen under pres af Felipe Nasr (Cadillac). Brasilianeren slog i 2011 Magnussen i kampen om det britiske Formel 3-mesterskab, men ti år senere måtte han i Detroit nøjes med andenpladsen efter danskeren og Van der Zande.

»Det føles fantastisk,« sagde Kevin Magnussen efter løbet.

»Det har været en rigtig god weekend for hele teamet. Vi har hurtige, men det har vi egentlig været hele året. Vi har indtil nu ligget i front på en masse omgange, men i dag førte vi den vigtigste omgang: Den sidste,« fortsatte danskeren efter sin første sejr, siden han i 2013 vandt finalen i Formel Renault 3,5-serien – og dermed titlen – på Circuit de Catalunya uden for Barcelona.

Magnussen og Van der Zande sluttede på femtepladsen i sæsonens første tre løb og kan med seks løb tilbage stadig vinde mesterskabet.

»Jeg føler mig på samme tid heldig, privilegeret og velsignet. Det føles helt specielt at have haft sådan en weekend – og så slutte den med en stor pokal.«

Chip Ganassi Racing vandt også lørdagens IndyCar-løb i Detroit med svenske Marcus Ericsson, og Magnussen takkede sin teamchef.

»Jeg er meget taknemmelig over at Chip har gjort det muligt – at han har givet mig denne mulighed.«

De to næste afdelinger af IMSA-serien køres på den tidligere Formel 1-bane i Watkins Glen, New York, 27. juni og 2. juli.