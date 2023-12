Et år til glemmebogen.

Kevin Magnussen havde en forfærdelig 2023-sæson i Formel 1, der i høj grad skyldtes Haas-holdets store problemer med bilen.

Men den danske racerstjerne har ikke tænkt sig at skyde skylden på holdet og sine mekanikere.

»Vi har alle et ansvar, og jeg vil ikke stå her som en hellig ko,« siger han til Autosport.

Kevin Magnussen lægger sig fladt ned. Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kevin Magnussen lægger sig fladt ned. Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg er en del af problemet. Det er alle medlemmer af holdet,« fortsætter Kevin Magnussen.

Danskeren scorede kun tre point i sæsonen og sluttede som nummer 19 i mesterskabet. Du kan læse B.T.s dom over hans sæson LIGE HER.

»Jeg tror ikke, det hjælper at sælge holdet billigt til medierne. Det er en holdsport. Vi er alle involverede.«

»Vi må holde sammen og komme tilbage, som vi har gjort før. Holdet har vist stort potentiale i lang tid, og det er på tide, at vi rammer vores mål konsekvent, for jeg synes, at talentet og potentialet på dette hold er meget stort.«

Kevin Magnussen og holdkammeraten Nico Hülkenberg fortsætter hos Haas i 2024.

Sæsonen begynder med første løb i Bahrain 2. marts.

Mens Kevin Magnussens sæson bare skal glemmes, jubler flere andre danske racerstjerner over det, de har i vente.

Marco Sørensen har forlænget med bilgiganten Aston Martin i en drømmekontrakt, der giver ham mulighed for at jagte to helt særlige ting.

Stortalentet Oliver Rasmussen bliver i 2024 forfremmet, og han får samtidig en legendarisk holdkammerat og læremester. Læs den historie LIGE HER.