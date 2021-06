19-årige Christian Lundgaard testede tirsdag en af Alpine F1 Teams 2018-biler på den engelske Silverstone-bane.

Testen var en del af træningsprogrammet i Alpine Academy; teamets talentprogram for kommende Formel 1-kørere.

I høj solskin gennemført Lundgaard en problemfri testdag, hvor han om formiddagen gennemførte en lang række kvalifikations-omgange inden han efter frokost kørte to lange stints.

»En vidunderlig dag i en fantastisk bil – what´s not to like?« jublede Lundgaard, der har haft en svær sæsonstart i det internationale Formel 2-mesterskab med masser af uheld.

For tre uger siden afviklede Alpine en lignende test for to af akademiets andre medlemmer, Guanyu Zhou og Oscar Piastri.

De tre akademi-kørere deltager i år alle i det internationale Formel 2-mesterskab, hvor næste afdeling afvikles på netop Silverstone-banen i forbindelse med det britiske Formel 1 grandprix 16. – 18. juli.

Inden Formel 2-løbene i Silverstone ligger Lundgaard på den samlede 13.-plads i mesterskabet med 18 point.

Zhou og Piastri indtager første- og andenpladsen med henholdsvis 78 og 73 point.