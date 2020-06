Den mest omtalte sag i motorsportsverdenen i de seneste dage har uden tvivl været fundet af en 'løkke' i Nascar-kører Bubba Wallace's garage.

Bubba Wallace er Nascars eneste mørke kører, og midt i den heftige race-debat i USA blev fundet af løkken - der leder tankerne hen på fortidens lynchning af sorte amerikanere - betragtet som et racistisk budskab rettet mod Wallace. Og FBI iværksatte straks en undersøgelse.

»Dagens episode gør mig meget trist, og det er en smertefuld påmindelse om, hvor meget længere vi som samfund må gå i kampen mod racisme,« skrev Bubba Wallace efterfølgende på de sociale medier.

Men nu tager sagen en drejning, efter at Nascar har offentliggjort et billede af løkken, der bestemt ligner et hængnings-redskab. SE DET HERUNDER

Det viser sig dog, at løkken har hængt i garagen i flere år - blandt andet, da garagen i 2019 blev brugt af den hvide Nascar-kører, Paul Menard. Det ses på billedet herunder.

Løkken har angiveligt været brugt til at hive garageporten ned. Bubba Wallace har efterfølgende været ude og trække i land.

»Men jeg mener, at vi gladeligt tager den her lille pinlige sag med, når vi overvejer, hvad alternativet kunne have været,« siger han i en officiel udtalelse.

Bubba Wallace har under sagen modtaget stor støtte fra fans og kollegaer - og selvom der var dømt 'falsk alarm', mener han ikke, at sagen har været spild af tid.

»Tag ikke fejl - selv om nogle vil forsøge, så skal dette ikke tage fokus været fra det sammenhold og det fremskridt, vi har vist som sport i forhold til at skabe et mere inkuderende miljø for alle.«