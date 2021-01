B.T. præsenterer Kevin Magnussens nye hjemmebane

Efter syv år som Formel 1-kører satser Kevin Magnussen i 2021 på den amerikanske IMSA-serie.

Det er en helt ny verden for den 28-årige dansker, der allerede i denne weekend indleder sæsonen med officiel træning op til næste weekends 24-timers-løb i Daytona.

Men hvad er det lige, det dér IMSA går ud på? Du får guiden her:

Ganassi-teamets Cadillac har betydeligt færre hestekræfter end den Haas Formel 1-racer Kevin Magnussen kørte i 2020. Foto: Chip Ganassi Racing Vis mere Ganassi-teamets Cadillac har betydeligt færre hestekræfter end den Haas Formel 1-racer Kevin Magnussen kørte i 2020. Foto: Chip Ganassi Racing

SERIEN

IMSA-serien er USAs førende sportsvognsmesterskab.

Navnet kommer fra det forbund, der arrangerer og ejer serien, International Motor Sport Association.

IMSA blev med støtte fra USAs største racerserie, NASCAR, grundlagt i 1969. Serien har skiftet navn flere gange og hed i en årrække American Le Mans Series (ALMS), men skiftede i 2013 tilbage til det oprindelige navn.

24-timersløbet i Daytona, der i næste weekend indleder 2021-sæsonen, er det mest berømte løb i IMSA-serien. Foto: Grand Prix Photo Vis mere 24-timersløbet i Daytona, der i næste weekend indleder 2021-sæsonen, er det mest berømte løb i IMSA-serien. Foto: Grand Prix Photo

LØBENE



IMSA-mesterskabet 2021 består af 12 afdelinger, men DPi-klassen med Kevn Magnussen er kun med i ti af dem. Fire af løbene afvikles over 6, 10, 12 eller 24 timer, mens de resterende seks løb er betydeligt kortere.



KLASSERNE



Der er i dag fire klasser i IMSA-serien. De hurtigste biler kører i DPi-klassen, hvor Chip Ganassi Racing stiller op med Kevin Magnussen. Den næsthurtigste klasse er LMP2, hvor det ligesom DPi handler om prototyper. LMP3 er ligeledes en prototypeklasse, mens de to sidste klasser, GTLM og GTD, er baseret på GT-biler.

IMSA-feltet er delt op i fem klasser. I alt ventes 50 biler til start i Daytona i næste weekend. Foto: Grand Prix Photo Vis mere IMSA-feltet er delt op i fem klasser. I alt ventes 50 biler til start i Daytona i næste weekend. Foto: Grand Prix Photo

FELTET



Feltet til 24-timers-løbet i Daytona omfatter 50 biler med hver fire kørere. Der er enorm forskel på kørerne, der af arrangørerne er opdelt i fire klasser – Platinum, gold, silver og bronze. Kevin Magnussen er naturligvis platinum, men hans faste co-driver, Van der Zande, som en af de få kørere i DPi-klassen ’kun’ er gold. Klassificeringen er relevant for de mindre klasser, hvor der er regler om, at hver bil skal besættes med kørere fra forskellige kategorier.



TEAMET



Kevin Magnussen kører for Chip Ganassi Racing, der er et af de største teams i amerikansk racing. Ganassi gør i år comeback i IMSA-serien efter en pause på fire år. Chip Ganassi er i 2021 med i alle USAs tre største serier: NASCAR (to biler), IndyCar (fire biler – blandt andet en med svenske Marcus Ericsson) og IMSA (Magnussens bil). Teamet er grundlagt af den 62-årige amerikanske forretningsmand Chip Ganassi. Ganassi har selv været racerkører og stillede op i 24-timers-løbet i Le Mans for Sauber-teamet i 1987.

Mikkel Jensen skal ligesom Kevin Magnussen køre hele IMSA-sæsonen 2021 Foto: Grand Prix Photo Vis mere Mikkel Jensen skal ligesom Kevin Magnussen køre hele IMSA-sæsonen 2021 Foto: Grand Prix Photo

DANSKERNE – NU



Der er fem danskere med i IMSA-premieren i Daytona: Kevin Magnussen (platin) kører for Chip Ganassi Racing i DPi-klassen.

Anders Fjordbach (sølv) og Dennis Andersen (bronze) kører for det danske team High Class Racing i LMP2. Mikkel Jensen (sølv) er også med i LPM2-klassen for amerikanske Mathiasen Motorsport.

Nicklas Nielsen (guld) kører for det fabriksstøttede Ferrari-team Alfa Corse i GTD, hvor Christina Nielsen (sølv) i sidste øjeblik også er kommet med i Team Hardpoints Porsche. Magnussen og Jensen er de eneste danskere, der er bekræftet for hele 2021-mesterskabet.

Tom Kristensen (t.v.) vandt ALMS-serien i 2002 for Audi. Foto: Audi Vis mere Tom Kristensen (t.v.) vandt ALMS-serien i 2002 for Audi. Foto: Audi



DANSKERNE – FØR



John Nielsen deltog som Jaguar-fabrikskører i mesterskabet fra 1988 til 1991 og vandt blandt andet 24-timers-løbet i Daytona i 1988.

Tom Kristensen (Audi) vandt ALMS-serien generelt i 2002, og Jan Magnussen (Chevrolet) vandt GTLM-klassen i samme serie i både 2008 og 2013.

Da serien vendte tilbage til IMSA-navnet, vandt Jan Magnussen også GTLM-klassen i 2017 og 2018. Christina Nielsen (Ferrari) vandt GTD-mesterskabet i 2016 og 2017.

Svenske Marcus Ericsson er en af seks tidligere Formel 1-kørere i DPi-klassen i det kommende 24-timersløb i Daytona. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Svenske Marcus Ericsson er en af seks tidligere Formel 1-kørere i DPi-klassen i det kommende 24-timersløb i Daytona. Foto: Grand Prix Photo

KONKURRENTERNE



Der er i alt syv biler med i DPi-klassen, hvor Kevin Magnussen stiller op – fire Cadillac, to Acura og en Mazda.

Penske-teamet, der har vundet mesterskabet de seneste to år med Acura, har trukket sig ud af IMSA.

I Daytona er der udover Magnussen fem tidligere Formel 1-kørere med i DPi-klassen: Marcus Ericsson, Sébastien Bourdais, Felipe Nasr, Kamui Kobayshi og Juan Pablo Montoya.

Kevin Magnussen codriver Renger van der Zande (t.h.) vandt i 2019 24-timersløbet i Daytona sammen med blandt andre Fernando Alonso (i midten). Foto: Grand Prix Photo Vis mere Kevin Magnussen codriver Renger van der Zande (t.h.) vandt i 2019 24-timersløbet i Daytona sammen med blandt andre Fernando Alonso (i midten). Foto: Grand Prix Photo

CO-DRIVEREN



Kevin Magnussen har den 34-årige hollænder Renger van der Zande som fast co-driver. De var faktisk teamkammerater hos det tyske Motorpark Academy allerede i 2009, da Magnussen kørte Formel Renault 2.0, og Van der Zande Formel 3.

Van der Zande vandt prototypeklasse i IMSA-serien i 2016 og vandt 24-timers-løbet i Daytona i både 2019 og 2020; det første år med blandt andre Fernando Alonso som co-driver.

I langdistanceløbene er Chip Ganassi Racings IndyCar-mester, Scott Dixon, tredjekører. Magnussens tidligere Formel 1-kollega, den nuværende Ganassi Indycar-kører Marcus Ericsson, er fjerde- og reservekører i Daytona.

BILEN



Chip Ganassi stiller op med en Cadillac. Den er udviklet i samarbejde med det italienske racerbilsfabrik Dallara, der også stod for Haas' biler. Motoren er en V8'er på 5,5 liter.

For at sikre. at de forskellige biler er jævnbyrdige, kan IMSA løbende justere reglementet, men det ventes, at Magnussens bil fra sæsonstarten vil råde over 600-650 hestekræfter.

Til sammenligning havde hans Haas-biler i Formel 1 1, der er betydeligt lettere end Cadillacen, cirka 950 hestekræfter.