Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Arven fra Niki Lauda volder problemer.

F1-enken Birgit Lauda ønsker mere, end hun får lige nu, og derfor har hun startet en juridisk proces, skriver østrigske Kurier.

Da Formel 1-ikonet døde i 2019, var han god for et par milliarder kroner, og eftersom han nåede at få børn med flere forskellige kvinder, havde han formentlig gættet, at det kunne ende i en strid.

I testamentet fremgik det, at pengene ville ende i en fond, hvor der ville komme udbetalinger til de forskellige familiemedlemmer hver måned.

Niki Lauda døde i 2019 – 70 år gammel. Foto: JOE KLAMAR Vis mere Niki Lauda døde i 2019 – 70 år gammel. Foto: JOE KLAMAR

Lauda har to børn på 44 og 42 fra sit første ægteskab med Marlene Knaus, som han var gift med mellem 1976 og 1991, og dernæst fik han tvillinger med førnævnte Birgit Lauda.

Enken får over 100.000 danske kroner om måneden, men vil have mere.

Bild skriver, at hun kræver 30 millioner euro af fonden – cirka 225 millioner kroner.

De penge skulle ellers dække udgifterne til to boliger i Wien og på Ibiza, tre biler, løn til personale i husene og børnenes skolepenge.

De to mødtes i 2004, og selvom der blev rynket på næsen af aldersforskellen på omkring 30 år, så fik kritikerne mostand, da hun valgte at donere en nyre til sin syge motorsportsmand.

Han blev kendt for at hente tre verdensmesterskaber i 70erne og 80erne, men hans berømmelse nåede uanede højder, da han i en frygtelig ulykke blev forbrændt – blot få uger senere var han tilbage på racerbanen.