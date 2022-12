Lyt til artiklen

Nicki Pedersen bliver Danmarks nye landstræner i speedway.

Den legendariske kører Nicki Pedersen er fortsat aktiv, men er klar til at træde ind i den nye rolle.

»Jeg har selv arbejdet mig op gennem rækkerne og prøvet kræfter med stort set alt indenfor sporten på højeste niveau. De erfaringer vil jeg nu kunne give videre til den næste generation og hjælpe dem med at navigere i deres karriere og udvikling,« siger 45-årige Nicki Pedersen i en pressemeddelelse.

Han vil have Danmark op i verdenseliten. Også selvom det ikke bliver nemt og muligvis vil gøre ondt på nogle.

»Vi kommer til at gøre nogle ting anderledes, og det skal nok også dele vandene, men kritik kan jeg sagtens tage imod. Mit mål er at få Dannebrog øverst på podiet ved flere af de store internationale mesterskaber, så vi for alvor kommer tilbage på verdenskortet. Og den målsætning mener jeg, er meget realistisk.«

»Ambitionen og viljen skal være der hos kørerne for at nå til tops. Det er noget af det vigtigste at holde fast i som landsholdskører. Som landstræner skal jeg kunne mærke, at de forfølger deres egne ambitioner, og med det på plads kan jeg både coache dem bedst muligt og presse dem yderligere,« fortæller Pedersen og forsætter:

»Jeg tror også, at vi skal mere back to basics. Vi skal turde at være åbne overfor hinanden og tale om de fejl, der opstår. Det fundamentale skal også være på plads, så fokus er på at køre ordentligt speedway. Det kan virke som en simpel sport, men mange ting skal også være på plads omkring køreren, teamet og baglandet for at resultaterne følger med, og det vil jeg også støtte kørerne i som landstræner.«

Han vandt det individuelle VM i 2003, 2007 og 2008 og derudover var han med til at vinde Hold-VM i 2006, 2008 og 2012.