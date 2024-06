Hvad er der egentlig blevet af de danske racerkørere, der har været med til at gøre Le Mans til en folkefest for tusindvis af danskere hvert år?

B.T.s LE MANS-STAFET tager temperaturen på de tidligere danske stjerner før årets legendariske løb. Som danskeren med flest Le Mans-deltagelser, 24 styk, er Jan Magnussen den oplagte at starte med. Han vandt fire klassesejre med Corvette og stod på podiet i alt otte gange med amerikanerne.

Hvad bruger du din tid på i dag?

»Jeg arbejder som Head of Performance for MDK Motorsports i USA. Det er et stort Porsche-team, som har mange biler ude at køre. Jeg arbejder med kørerne og mandskabet og på at forbedre performance på alle parametre. En del af det er også at køre nogle løb med kørerne i teamet, så de lærer af en erfaren teamkammerat. Jeg troede, at jeg skulle lægge hjelmen på hylden, men jeg savner det sgu. Jeg drømmer stadig om natten om at køre. Jeg vil gerne køre noget mere, men jeg er også blevet kræsen. Det skal være i orden.«

Hvem taler du stadig med af de tidligere - eller nuværende - kørere?

»Jeg taler med dem alle sammen, når jeg møder dem. Det gør jeg desværre ikke så meget i USA. Sidste år mødte jeg tit Marco Sørensen og Nicki Thiim gennem GMB-teamet, som jeg kørte for. Af de tidligere kørere møder jeg John Nielsen en gang imellem. Især da jeg kørte derhjemme. Og så Thorkild Thyrring, men det er desværre længe siden. Men ham nyder jeg at snakke med. Er du gal, han kan nogle gode historier.«

Jan Magnussen vandt fire klassesejre på Le Mans. Her er han på podiet i 2005 med holdkammeraterne Oliver Gavin og Olivier Beretta. Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix Vis mere Jan Magnussen vandt fire klassesejre på Le Mans. Her er han på podiet i 2005 med holdkammeraterne Oliver Gavin og Olivier Beretta. Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

Le Mans har ændret sig meget: Hvad var det bedste ved ‘de gamle dage’?

»Langt det meste har ændret sig til det bedre. Showet er blevet større. Der er kæmpe adgang for fans. Hele oplevelsen er blevet mere moderne. Men der er kommet mange små baneændringer, og det er ikke alle, der er lige fede. Det er selvfølgelig lavet med øje for sikkerhed, så man kan ikke brokke sig meget over det. Men der er noget specielt og vanvittigt over at køre på en bane, der er lidt farligere.

Det er nemt at sige, hvis man ikke har slået sig. Dem, der har slået sig, har en anden mening. Det var federe før i tiden, fordi det krævede lidt mere. Der kom noget mere mod med i ligningen. Det kræver masser af mod nu, men når de hårde og farlige ting stirrer dig lige ind i øjnene, skal man grave lidt dybere og blive enig med sig selv om, at man virkelig vil det her. Det var i hvert fald federe, når man havde klaret det, og det var overstået.«

Hvad er dit vildeste eller mest mærkelige Le Mans-minde?

»Jeg kørte første gang i 1999, og alle de indtryk man fik fra første omgang på banen og mødet med, hvor stort det hele var. Le Mans var slet ikke i mine tanker. Jeg var gået efter Formel 1. Det var ikke en livslang drøm, der gik i opfyldelse, men det var en kæmpe oplevelse at komme derned første gang. Dengang var der ikke simulatorer, så du kunne ikke rigtig øve dig på noget. Du havde ingen værktøjer til at forberede dig på følelsen. Mødet med Le Mans var en ekstrem oplevelse.

Ellers er det min første sejr med Corvette i 2004. Det var vanvittigt. Vi var involveret i så mange uheld og fik lavet bilen. Vi havde INGEN reservedele tilbage efter løbet. Vi måtte bruge karosseriet fra udstillingsbilen for at nå over målstregen, og så vandt vi fandeme alligevel, fordi alle havde problemer. Hvordan kunne vi vinde et racerløb, når vi havde smadret så meget? Lektien var aldrig at give op. Uanset hvor latterligt det er. Hvis den kan starte, så kører du fandeme.«

Spanske Antonio García var 10 gange Jan Magnussens holdkammerat på Le Mans. Sammen har de også vundet utallige løb i USA for Corvette. Foto: John Raoux/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Spanske Antonio García var 10 gange Jan Magnussens holdkammerat på Le Mans. Sammen har de også vundet utallige løb i USA for Corvette. Foto: John Raoux/AP/Ritzau Scanpix

Hvilken holdkammerat overraskede dig allermest – på godt eller ondt?

»Åh, jeg har haft mange holdkammerater på Le Mans. Min tid hos Corvette sammen med Antonio García. Ham lærte jeg meget af. Jeg har altid anset mig selv for at være hurtig, men han gjorde mig hurtigere. Det var irriterende at acceptere, at der var en, der var hurtigere end mig. Han var fed at arbejde sammen med. Der var en masse venskab og kærlighed mellem os som kolleger. Der var en lige på og hård måde at sige tingene på. Vi var aldrig i tvivl om forventningerne til hinanden, og vi havde megahøje forventninger til hinanden. Hvis man ikke opfyldte dem, fik man det at vide.«

Hvad er din bedste oplevelse med danske fans på Le Mans?

»Det har altid været et højdepunkt som dansker at komme på Le Mans. Det er superspecielt. Der er også mange engelske fans, men de er slet ikke lige så engagerede som de danske. Det bedste er, hvordan man bliver omfavnet af de danske fans, selvom de også har favoritter. De støtter alle danske kørere, og det er eminent. Tom Kristensen-fans synes også, det er fedt at møde Jan Magnussen.«

Får vi en dansk vinder på Le Mans i år?

»Vi er godt repræsenteret hos alle de store fabrikker, så der er bestemt mulighed for det både generelt og i klasserne. Nicklas Nielsen står nok bedst. Michael Christensen. Mikkel Jensen, men Peugeot har haft det hårdt. Hvis man kigger på bilerne lige nu, sidder Nicklas Nielsen nok i den bedste position. Ellers Michael.«

Har du et godt råd til de danske kørere i år?

»De skal nyde det. Det er svært, når man står i det. Der er så meget pres og forventninger fra de store teams. Det er et hårdt og meget fokuseret arbejde, der skal udføres. Men det er verdens største racerløb, så hvis man lige får fem minutter til at stå og kigge ud over det hele og fortælle sig selv, at det er sgu virkelighed. Man står her. Det gjorde jeg ikke nok selv. Jeg prøver altid at være taknemmelig for det, jeg laver. Men på Le Mans er det svært at finde tid til det. Jeg har altid boet på banen hele ugen, og der har jeg haft mulighed for en aften, før det starter, at gå ud på banen og nyde det og tænke på historien.«

Hvilken tidligere kører skal vi sende stafetten videre til – og har du et spørgsmål til vedkommende?

»Det skal være John Nielsen. John har irriteret mig igennem meget af min karriere, men kun når jeg har kørt imod ham. Han var mit første store danske idol, som jeg så op til. Med tiden har jeg indset, at det, som er fascinerende ved ham, er, at han overlevede en tid i motorsport, hvor hvis man kvajede sig, så døde man af det. Det, synes jeg, er vildt fascinerende. John var eminent. Han var kæmpestor og stærk, så han kunne holde til at køre meget længere end de andre. Han var stærk som en bjørn. Han er grunden til, at alle vi andre kom på Le Mans. Du skal få ham til at fortælle om Gruppe C-tiden. Både om Jaguar, men også om Sauber. Han fløj vist med den Sauber.«

Du kan følge årets 24-timersløb på Le Mans, der køres 15.–16. juni, på bt.dk.