Den engelske motorsportsverden er i sorg efter fredagens nyhed om, at blot 19-årige Joel Pearson er afgået ved døden.

Teenageren tabte fredag sin tre år lange kamp mod en sjælden knoglekræft. Det skriver Motorsport.com.

»Joel levede og åndede for motorsport – at køre racerbiler var alt, han gik op i,« siger Phil Glew, der begyndte at arbejde med det unge talent i 2020.

Ifølge Formula Scout var hans mor, far, søster og kæreste ved hans side i den sidste stund.

19-årige Joel Pearson er død efter tre års kamp mod kræft. Foto: Instagram/Joel Pearson Vis mere 19-årige Joel Pearson er død efter tre års kamp mod kræft. Foto: Instagram/Joel Pearson

Pearson opnåede størst succes i netop 2020, da han scorede to podieplaceringer i Ginetta Junior-mesterskabet i England, og det var planen, at han skulle avancere til det britiske Formel 4-mesterskab året efter.

Men da han blev diagnosticeret med en sjælden knoglekræft i bækkenområdet, måtte de planer udsættes.

Han drømte dog fortsat om at blive professionel racerkører og brugte meget tid i sin simulator sideløbende med sin behandling.

I januar 2022 gjorde han imod alle odds comeback i en racerbil, da han endelig fik mulighed for at køre Formel 4.

»I samme øjeblik jeg kom på banen, klikkede alt, og det gav mig et enormt sus,« sagde Pearson dengang.

Men comebacket blev kortvarigt, for midt i sæsonen opdagede lægerne, at Joel Pearsons sygdom var vendt tilbage.

I efteråret 2023 sad han igen bag rattet af en racerbil – denne gang en håndstyret McLaren GT4, men det var sidste gang, han fik lov at gøre det, han elskede.

»Det er så svært at forstå. Jeg nød hvert et sekund, jeg brugte på at træne ham og se efter hans karriere,« fortæller Phil Glew, der hylder Pearsons modstandsdygtighed og kalder ham 'en kriger'.

»Vores hjerter går til hans familie, og jeg håber, at racermiljøet samles for at mindes ham.«