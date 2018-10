Der var stor dansk succes på amerikansk asfalt i nat.

Jan Magnussen og hans team, Corvette Racing, sikrede sig i nat dansk tid den samlede sejr i det sportsvognsmesterskab - GTLM-mesterskabet i den amerikanske IMSA-serie.

Triumfen foregik i 10 timers-løbet Petit Le Mans i Atlanta. Undervejs så det dog særdeles kritisk ud for holdet, da Magnussens spanske kollega Antonio Garcia kørte galt med kun tre timer tilbage af. Men på blot fem og et halvt minut fik holdet repareret bilen og gjort den kampdygtig nok til at køre en ottendeplads hjem og sikre mesterskabet - i øvrigt for andet år i træk.

»Det lignede, at vi var ude. Jeg er stadig i gang med at forstå, hvordan det alligevel lykkedes. Jeg er så stolt af at være en del af det her,« sagde Magnussen efterfølgende ifølge danskerens egen hjemmeside.

»Det var en kæmp holdpræstation af Corvette Racing.«

Dramaet udspillede sig for øjnene af Kevin Magnussen, der var rejst til USA for at følge sin far i afgørelsens stund.

@CorvetteRacing boss Doug Fehan calls Jan the "World's 2nd-fastest Magnussen" - the fastest was here at @RoadAtlanta to cheer his dad on to a championship win. Check out @KevinMagnussen's thoughts about #MotulPLM. pic.twitter.com/RG0V9Rxtbk — Jan Magnussen (@janmagnussen) October 14, 2018

»Jeg er lykkelig for, at jeg kom, og jeg kunne ikke være meget gladere. Jeg har kendt de her gutter (Corvette Racing, red.) i omkring 15 år, og det er imponerende, hvordan de fik vendt tingene rundt efter deres uheld. Det er noget af det mest imponerende, jeg har set,« lød det fra Formel 1-stjernen.

Jan Magnussen kørte sit første løb for Corvette Racing i 2004, og danskeren har siden 2007 været ansat på fuld tid hos det amerikanske team.