»Det bliver en vanvittig udfordring. En udfordring, jeg bare ikke kunne sige nej til!«

Kevin Magnussen lød som verdens gladeste racerkører, da han på vej til Road America-banen i Elkhart Lake, Wisconsin talte med B.T. om den kommende weekend.

Her skal han være stand-in for Felix Rosenqvist i McLarens Indycar-team. Svenskeren blev skadet i weekendens løb i Detroit, og allerede her blev Kevin Magnussen, der var i byen for at køre IMSA, spurgt, om han eventuelt kunne stille op.

»Men jeg nåede at rejse hjem til Danmark, hvor jeg landede mandag. Så kom det konkrete tilbud fra McLaren tirsdag aften, og onsdags fløj jeg så igen over Atlanten. Jo, jeg er lidt jetlagget,« grinede Magnussen.

Han altid drømt om at køre Indycar. Serien kaldes populært for 'USAs svar på Formel 1', men selvom der i begge klasser er tale om store, kraftfulde formelbiler, er der alligevel markant forskel.

I Indycar kommer alle bilerne fra den italienske racerbilsfabrik Dallara, der også byggede Haas' biler. IndyCar-biler er udstyret med enten Honda- eller Chevrolet-motorer, Magnussens bil med Chevrolet.

En Indycar er derfor på mange måder en mere simpel konstruktion end en Formel 1-bil. Det passer en old-school racerkører som Kevin Magnussen godt, at bilen ikke behøver være optimal for at score gode resultater.

»Når bilerne kommer fra samme leverandør, betyder det, at der ikke er den kæmpe forskel på de forskellige teams, som der er i Formel 1. Hvis du satte Lewis Hamilton ned i en Haas Formel 1, ville han blive nummer sidst – sådan er det ikke i Indycar. Her spiller køreren en større rolle – her kan små teams også vinde, hvis de har en god kører. Og det er fedt,« sagde Magnussen.

McLaren er et af de bedste teams i IndyCar-serien.

»De vandt med Patricio O´Ward det ene løb i Detroit i sidste weekend, og han fører mesterskabet. Jeg vil kalde det et topteam.«

Men selvom han har seks sæsoners Formel 1-erfaring og McLaren er et topteam, står Magnussen over for en meget stejl indlæringskurve i Indycar.

»Jeg har aldrig kørt bilen, og jeg får kun to gange 45 minutters træning, inden jeg skal ud i kvalifikationen. Jeg har – bortset fra et par omgange i en GTi – aldrig kørt på banen. Jeg skal virkelig hurtigt op i gear, men jeg går til opgaven med åbent sind.«

Kevin Magnussen har en gang tidligere debuteret i en ny serie for McLaren. I 2014 sluttede han på andenpladsen i sit første Formel 1-løb i Melbourne, Australien i en McLaren-Mercedes.

»Men dengang havde jeg testet mange dage og kørt en masse i simulator. Her skal jeg ud på banen lige efter de har støbt mit sæde!«

Det er endnu uvist, hvornår Felix Rosenqvist bliver klar igen. Næste afdeling af IndyCar-serien køres 4. juli, men i samme uge skal Magnussen køre et løb i IMSA-serien for Chip Ganassi Racing. Derfor tyder alt på, at weekendens IndyCar-løb bliver en engangsforestilling.

»Efter denne weekend vender jeg tilbage til Ganassi,« bekræftede Magnussen.

»De var vældig flinke, da de gav mig lov til at køre Indycar i Elkhart Lake,« fortsatte danskeren, der i forrige weekend vandt sit første IMSA-løb for Ganassi i Detroit.

Chip Ganassi Racing har også et IndyCar-team med blandt andre Magnussens tidligere Formel 1-kollega, svenske Marcus Ericsson, som Magnussen skal konkurrere med i Elkhart Lake.

Romain Grosjean, der kører næsten hele IndyCar-sæsonen 2021, er et andet kendt ansigt for Magnussen i Elkhart Lake.

»Jeg har ikke sat mig nogen mål for weekenden – det bliver sværere, end da jeg debuterede i Formel 1. Det bliver en vanvittig udfordring. Som jeg bare ikke kunne sige nej til!«