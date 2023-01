Lyt til artiklen

Den tidligere racerkører Jason Watt og hustruen Majbrit Berthelsen skal skilles.

Det skriver begge parter på Instagram.

'Vi har været hinandens støtter, når livet var hårdt for den ene eller den anden, og det vil jeg altid kigge tilbage på med et smil. Men hvis man ikke længere er lykkelig i hinandens selskab, så kan man vælge at leve videre i håbet eller vælge hver sin vej,' skriver Jason Watt i et opslag og tilføjer:



'Vi har i fællesskab og uden drama valgt det sidste, så 2023 bliver nyt på flere måder.'

Også Majbrit Berthelsen har sat ord på beslutningen om at gå hver til sit.

'Det her er vores sidste nytår sammen! Jason og jeg har valgt at blive skilt,' skriver hun blandt andet på det sociale medie, inden hun fortsætter:



'Jeg kan stadig godt lide hans selskab, men jeg glæder mig nok mest til at kunne lukke min egen dør og bestemme, hvordan tingene i hverdagen og livet skal forløbe.'

Dermed nåede parret at være sammen i over otte år. Heraf seks som mand og kone, efter de blev gift i 2016.

Det var tredje gang, at Jason Watt blev gift.