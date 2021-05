10 uger.

Så længe har Jason Watt nærmest været lænket til sengen efter at have pådraget sig et seks centimeter dybt sår i ballen, der har forhindret ham i at sidde oprejst.

Noget, der samtidig har betydet, at den 51-årige tidligere racerkørers muskler er svundet gevaldigt ind.

Det fortæller han i et interview med Se & Hør.

Majbrit Watt og Jason Watt blev gift i september 2016. Foto: Privatfoto Vis mere Majbrit Watt og Jason Watt blev gift i september 2016. Foto: Privatfoto

Her sætter han ligeledes ord på øjeblikket, hvor han blev chokeret over den markante forskel, hans krop havde gennemgået den seneste to en halv måned.

»Jeg tænkte: 'Gud, så jeg sådan ud?', og så tog jeg tøjet af og var bare sådan: 'Hvad fanden er nu det?'« fortæller han til mediet om en episode, da han var sengeliggende, hvor han gennemgik feriebilleder fra år tilbage.

Men efter 10 uger, hvor han har været tvunget til at indtage alle sine måltider liggende, er han nu opsat på at komme tilbage i form.

Og det skal hans hustru, Majbrit, hjælp ham med, lyder det.

»Da jeg fik en håndvægt, brændte det i mine muskler, og jeg kunne lige tage 12, og så var jeg helt smadret. Og så kørte Majbrit bare løs, og jeg vil ikke have, at min kone er stærkere end mig,« forklarer han til Se & Hør.

47-årige Majbrit Watt arbejder som personlig træner, hvor hun på sin instagram-profil laver træningsprogrammer til folk, der gerne vil i bedre form.

Jason Watt pådrog sig den bizarre skade efter en rygoperation, hvor en ny kørestol, en for stor pude og noget gaffatape sendte ham i sygesengen.

