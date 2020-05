Jason Watt og konen Majbrit er så hårdt ramt af den økonomiske krise under coronapandemien, at det har måttet sælge ud af deres højt værdsatte ejendele.

Hans kone står uden arbejde, og Watts egne ting som at holde foredrag står helt stille.

Det fortæller de til Her og Nu.

»Jeg har tjent nul kroner i syv uger. Jeg har selvfølgelig søgt dispensation, men jeg har ikke fået svar endnu,« siger Jason Watt.

I september 2016 blev Majbrit Watt og Jason Watt gift.

Parret har nu sat en masse ting til salg, og som han udtrykker det, 'elsker Den Blå Avis' dem.

Eksempelvis har han solgt sin Xbox og spil, ligesom et sæt højtalere, som han engang købte til 20.000, er røget for 7500 kroner.

Derudover har Jason Watt vinket farvel til et par af sine elskede biler, og han regner med at sælge en til to biler mere.

»Jeg har været nødt til at gøre det for ikke at dræne kontoen helt. Så krisen kradser sgu, det vil jeg gerne sige. Heldigvis har jeg ikke så meget gæld i huset, og så kan vi justere forbruget,« lyder det fra Jason Watt, som understreger, at familien med de fem børn ikke er på vej til at gå fra hus og hjem.