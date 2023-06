Intet er, som det plejer at være, når den danske racerstjerne Jan Magnussen i år gør comeback i verdens største racerløb – det ikoniske 24-timersløb på Le Mans.

Efter et års fravær er Jan Magnussen tilbage i det løb, der har budt på så mange højdepunkter i den 49-årige danskers succesrige karriere.

I årevis stillede han op med store vinderchancer – og fire gange har han sprøjtet champagne fra podiets øverste trin.

»Men jeg tror ikke, jeg nogensinde er kommet mere uforberedt til Le Mans end i år,« fortæller han til B.T.

Jan Magnussen er tilbage på Le Mans efter et års fravær. Foto: Nikolaj Karlshøj

»Okay, måske en enkelt gang,« skynder han sig at tilføje.

I størstedelen af sine 23 foregående starter har Jan Magnussen haft ét altoverskyggende mål, der i langt de fleste tilfælde også har været realistisk.

Sådan er det på ingen måde i år.

»Det vil være direkte respektløst at sige, at vi skal vinde Le Mans i år,« indrømmer han.

»Drømmen og håbet er der stadig, men vi skal også være realistiske.«

»Det er skønt at være tilbage. Jeg var ked af ikke at være med sidste år, men det var ikke muligt.«

I år kom det først meget sent på plads, at den tidligere Corvette-stjerne skal dele en LMP2-racer med danske Anders Fjordbach og amerikanske Mark Kvamme for det polske Inter Europol-hold.

Det er især den danske virksomhed Park One, der har gjort det muligt, understreger han.

Jan Magnussen kører i år for det polske Inter Europol-hold. Foto: Nikolaj Karlshøj

Jan Magnussen er taknemmelig og beæret over at være med igen, også selvom sejrschancerne ikke er, som han har været vant til.

»Det bliver ikke nemt overhovedet, og vi skal virkelig være disciplinerede. Det er verdens hårdeste racerløb, og alle andre øver sig helt vildt. Vi skal have alt det med hjem, som vi kan. Det må vise sig, hvor meget det er.«

»Jeg vil gøre mit absolut bedste for, at jeg selv er klar. Jeg har arbejdet ekstremt hårdt med min træner, så der ikke bliver noget pis med ondt i nakken. Det gør der nok alligevel,« griner Magnussen.

Det er 24. gang, at Jan Magnussen stiller op på Le Mans – mere end nogen anden af de 186 kørere i 2023-feltet.

Utroligt, når han i sin debut svor, at han aldrig ville komme tilbage.

Det betyder også, at danskeren har været med i mere end hvert fjerde Le Mans, der i år fejrer 100-året for det første løb i 1923 – selvom det kun er udgave nummer 91 på grund af blandt andet Anden Verdenskrig.

Og selvom Jan Magnussens dåbsattest runder 50 år senere på sommeren, regner han stærkt med at komme tilbage til den legendariske franske klassiker.

»Så længe jeg får mulighederne, og folk synes, jeg er interessant. Så længe jeg er konkurrencedygtig. Jeg håber ikke, det er mit sidste Le Mans.«

Jan Magnussen deler denne LMP2-racer med danske Anders Fjordbach og Mark Kvamme fra USA. Foto: Nikolaj Karlshøj

»Hvis jeg kan mærke, at jeg mangler for meget, og hvis jeg ikke selv kan afgøre, om jeg vinder eller taber, så mister jeg interessen for at arbejde så hårdt for det, som jeg gør nu.«

Én ting er i hvert fald ikke på tegnebrættet endnu.

»Jeg kan slet ikke forestille mig et pressemøde, hvor jeg sætter mig ned og siger, at jeg har fået nok, så 'farvel og tak'. Det er ikke i nærmeste fremtid.«

