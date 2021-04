Det årlige racerløb Indianapolis 500 kommer til at blive den største sportsbegivenhed, der er blevet afviklet siden coronapandemiens start.

Løbets arrangører oplyser nemlig, at man 30. maj åbner for 40 procent af kapaciteten på den ikoniske racerbane i amerikanske Indianapolis i staten Indiana.

Her vil der være hele 135.000 mennesker til stede, hvilket er den største skare af sportsfans, der er samlet siden pandemiens start. Tidligere har man set næsten 50.000 tilskuere til collegekampe i amerikansk fodbold, men racerløbet vil skrive coronahistorie.

Normalt er der plads til næsten 400.000 mennesker, hvilket gør racebanen til den største sportsfacilitet i verden.

Sådan ser det ud normalt, når Indianapolis 500 afvikles. Foto: JONATHAN FERREY

Indianapolis har allerede huset collegebasketkampe, men her var der kun plads til 8.000 mennesker.

Arrangørerne oplyser, at der vil være en række sikkerhedsforanstaltninger til løbet, så man får tjekket sin temperatur ved indgangen, mens mundbind er påkrævet under hele forløbet.

Amerikanerne er godt i gang med landets vaccineprogram, og alle tilskuere opfordres fortsat til at blive vaccineret - og her danner racerbanen også ramme for den mulighed, så fans kan nå at få stikket inden 30. maj, når løbet skydes i gang.

Indianapolis 500 blev afviklet for første gang helt tilbage i 1911.