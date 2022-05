Der må være en skytsengel, der holder hånden over Colton Herta, stjerneracerkøreren fra Andretti Autosport.

Ved fredagens træning i Indianapolis 500-bilen var han involveret i en ulykke, hvor det kunne være endt helt galt.

Heldigvis gik det på mirakuløs vis kun ud over bilen, som blev mere eller mindre totalsmadret, da han med høj fart hamrede ind i rabatten, så bilen fløj op i luften og slog en kolbøtte.

Colton Herta landede dermed også på hovedet, men kunne efter hjælp fra sikkerhedsfolkene gå derfra med den tørre konstatering:

»Jeg tror, jeg kørte lidt for stærkt i det hjørne,« siger han og indser så, at det kunne være gået helt anderledes til.

»Jeg er taknemmelig for en masse ting. Jeg vil tro, at beskyttelsesskærmen har sin andel, og det har sikkerhedsfolkene også, og så tror jeg, at sidepudernes holdbarhed også gjorde det. Det var hårdt slag i siden, og sikkerhedsfolkene var hurtige til at vende mig om.«

Den 22 – årige kører forulykkede foran sin far, der også fungerer som hans rådgiver, og deres weekend fortsætter altså utroligt nok som planlagt - bortset fra at han skal race i reservebilen.

Colton Herta virker i hvert fald ikke så påvirket, at han har mistet sit humør:

»Det var lidt synd for bilen.« Det tør siges.

Se ulykken her.