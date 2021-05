Kevin Magnussen og Mikkel Jensen har fået de første glimt af den bil, der skal bringe dem til tops i Le Mans.

Peugeot har i disse måneder travlt med deres nye Hypercar, der efter planen skal debutere næste år med Magnussen og Jensen som to af teamets seks kørere. Om den nye Peugeot bliver klar til 24-timers-løbet i juni 2022 er dog tvivlsomt.

Mikkel Jensen besøgte for nylig Peugeots sportsafdeling i Frankrig, og mandag og tirsdag i næste uge er det Kevin Magnussens tur til at se nærmere på sin nye bil. Den tidligere Formel 1-kører har en treårig aftale med teamet, mens Mikkel Jensens kontraktlængde holdes hemmelig.

»Hele projektet er selvfølgelig lidt påvirket af coronapandemien,« fortæller Mikkel Jensen til B.T.

Mikkel Jensen prøvesidder cockpittet i Peugeots nye Hypercar Le Mans-racer. Foto: Privat

»Jeg har som de fleste af de andre kørere allerede været på Peugeot-fabrikken. Vi har været der hver for sig, så vi kunne få en hel dag i simulatoren for os selv. Besøget handlede også om at finde os til rette i cockpittet. Bilen bliver jo først klar sidst på året, men de har bygget en mockup af cockpittet, hvor sæde, pedaler og så videre skal tilpasses.«

»Af hensyn til vægten gælder det om at have et så lille cockpit som muligt, men kørerne skal også føle sig komfortable. Et par af mine teamkammerater – Loïc Duval og Paul di Resta – er ret høje, og når de kan være der, kan vi andre fire også,« forsætter Mikkel Jensen.

Kevin Magnussen fortæller til B.T., a han skal til Peugeot i næste uge for at prøvesidde cockpittet og køre i simulator.

Det er endnu ikke besluttet, hvordan Peugeots seks kørere skal placeres i de to biler.

Det er endnu uklart, om vi stiller op i Le Mans 2022 Mikkel Jensen

»Efter vi alle seks har prøvesiddet mockup-cockpittet, begynder teamledelsen nok at få en idé om, hvordan vi bliver fordelt, men jeg tror først, det bliver endeligt besluttet efter de første test, der nok finder sted i december eller januar,« siger Mikkel Jensen og fortsætter:

»Det er for tidligt at sige, hvornår bilen er klar til at debutere i løb. Det bliver næppe før i foråret, og derfor er det uklart, om vi stiller op i Le Mans 2022. Det er et stort projekt for Peugeot, og de indsætter ikke bilen i løb, før den er gennemtestet og har gennemført flere 24-timers-test.«

Kevin Magnussen tilføjer:

»Peugeot har hele tiden sagt, at de kun vil køre Le Mans 2022, hvis bilen er helt klar.«

Både Mikkel Jensen har allerede haft en fuld dag i Peugeot-simulatoren, og i næste uger er det Kevin Magnussens tur. Foto: Privat

For 26-årige Mikkel Jensen er Peugeot-kontrakten en kæmpe chance.

»Det er fedt at komme ind i et fabriksteam. Min karriere har jo været noget af en rutsjebanetur. Jeg kørte Formel 3 som Mercedes-junior, kom så ind hos BMW, blev fabrikskører, men røg ud igen, da de reducerede deres motorsportsprogram. Så fik jeg kæmpet mig ind i LMP2-klassen, og det førte frem til aftalen med Peugeot. Det var været en rutsjebanetur – men lige nu er det ren optur!«

Både Kevin Magnussen og Mikkel Jensen er med i Le Mans 2021, der køres 21.-22. august. Magnussen stiller op for danske High Class Racing sammen med sin far, Jan, og Anders Fjordbach, mens Mikkel Jensen kører for det japanske Ferrari-team Car Guy Racing med Takeshi Kimura (Japan) og Scott Andrews (Australien).