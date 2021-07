Peugeot er klar med den Hypercar, der skal gøre Kevin Magnussen og Mikkel Jensen til Le Mans-vindere og sportsvogns-verdensmestre.

Bilen bliver tirsdag præsenteret på internettet, men allerede mandag blev der afholdt en snigpremiere i Peugeots og Stellantis-koncernens motorsportshovedkvarter.

B.T. var med til snigpremieren udenfor Paris, og det er tydeligt, at Peugeot går nye veje med den futuristiske Hypercar.

Bilen har for eksempel ikke nogen bagvinge. 24-timers-løbet i Le Mans er ikke vundet uden bagvinge i præcis 50 år, men Peugeot tror på det nye, aerodynamiske koncept.

Peugeot gør kækt opmærksom på at man vil forsøge at vinde den første Le Mans-sejr i 50 år uden bagvinge på bilen. Foto: Grand Prix Photo

»Vi har droppet bagvingen, og i stedet skaber vi en masse downforce med bundens udformning. Jeg vil ikke nævne tal, men det er en meget betydelig del af bilens samlede downforce, der kommer fra bunden,« siger teamchef Jean-Marc Finot med henvisning til den ’sugeeffekt’, der skabes under bilen.

Kevin Magnussen er begejstret for sin nye bil:

»Den er fed – og dejligt anderledes. Det bliver spændende at køre uden bagvinge, men hele bilens aerodynamik er udviklet indenfor Hypercar-reglementet omkring vindmodstand og downforce, så jeg tror på det kommer til at virke,« siger han til B.T.

»Det føles som begyndelsen på en helt ny æra!«

Kevin Magnussen i Peugeots avancerede simulator i Stellantis-hovedkvarteret udenfor Paris. Foto: Peugeot Sport

Mikkel Jensen tilføjer:

»Det er første gang man bygger en racerbil på den her måde, så det bliver et historisk øjeblik, hvis vi vinder med den.«

Selvom om den nye Hypercar allerede præsenteres nu, kommer den først på banen sidst på året.

»Vi skal teste bilen på en bane i Europa i december,« siger Finot til B.T.

B.T.´s Peter Nygaard var med til Peugeots snigpremiere på fabrikkens nye Hypercar. Foto: Peugeot Sport

Indtil da testes motor og gearkasse i prøvebænken og kørerne forbereder sig i teamets avancerede simulator. Bilen drives af en 2,6-liters V6 hybridmotor, der yder 680 hk til baghjulene. Hertil kommer mere end 250 hk fra elmotoren til forhjulene.

Finot bekræfter overfor B.T. at der ikke er nogen garanti for at Peugeot er med i Le Mans allerede i 2022.

»Når bilen er klar, skal udviklingen ifølge reglementet fryses for de næste fem år. Derfor er det ikke sikkert, vi kører Le Mans i 2022: Vi vil først fryse udviklingen, når bilen er optimal – hvis vi ikke føler, den er det i god tid inden Le Mans 2020, arbejder vi videre, og venter med Le Mans året efter.«

Med udsigt til at Peugeot-programmet først for alvor kommer i gang i løbet af foråret 2022 overvejer Kevin Magnussen at køre løb udenfor VM-serien.

Peugeots motorsportschef Jean-Marc Finot vil besætte sine to biler ud fra kørernes indbyrdes kemi og kørestil. Foto: Peugeot Sport

»Hvis der bliver tid til det, vil jeg gerne køre for eksempel 24-timers-løbet i Daytona i januar, og det er noget jeg vil se på i den kommende tid.«

Peugeot har hyret seks kørere til de to Hypercars, der skal indsættes i VM-serien og Le Mans.

Ved siden af Magnussen er det de tidligere Formel 1-kørere Paul di Resta og Jean-Eric Vergne, de tidligere Le Mans-vindere og sportsvognsverdensmestre Loïc Duval og Gustavo Menezez (LMP2) og Mikkel Jensen, der i øjeblikket fører LMP2-klassen i den amerikanske IMSA-serie.

Der er endnu ikke taget stilling til hvordan de seks kørere fordeles i de to biler.

Den nye Peugeot Hypercar kommer første gang på banen ved en test i december. Foto: Grand Prix Photo

»er handler ikke så meget om kørernes fysiske størrelse – reglementet omkring cockpittet er udformet på en måde, så der er plads til dem alle sammen. Bilerne bliver besat ud fra kørernes indbyrdes kemi og hvilken kørestil de har,« siger Finot til B.T.

Peugeot har stolte traditioner i sportsvogns-racing. Mærket vandt Le Mans i både 1992 og 93 og igen i 2009, hvor to Peugeot 908´ere henviste det ellers så sejrsvante Audi-team med Tom Kristensen til tredjepladsen.

Hypercar-klassen blev indført i år, hvor Toyota er den eneste bilfabrik, der har en bil færdig. Den lille Glickenhaus-organisation har også bygget en Hypercar til denne sæson. Fra 2022 kommer Peugeot ind i klassen, og året efter vender Ferraris fabriksteam tilbage til sportsvogns-racing for første gang siden starten af 11970erne.

Hypercar bliver en af to ligestillede klasser i fremtidens sportsvogns-racing. LMDh-klassen får i de kommende år deltagelse af BMW, Porsche, Audi og Honda/Acura. Bilfabrikkernes indtog varsler en ny guldalder for sportsvogns-racing, der indtil 1970erne rangerede på linje med Formel 1.