Endnu en engel.

Men denne gang henter den amerikanske undertøjsmastodont Victoria's Secret en model – en såkaldt engel – fra sportens verden.

Mærket er kendt for at have de største modeller i verden til at promovere deres beklædning, og nu har de udset sig den californiske racerkører Toni Breidinger.

Den 23-årige meddeler på Instagram, at hun skal på catwalken for det amerikanske undertøjsmærke.

»Jeg er beæret over at være en del af Victoria's Secret-familien, lyder det i samme opslag, hvor hun deler en usikkerhed, som hun har båret rundt på.

»Lille mig græder.«

»Da jeg voksede op, kæmpede jeg meget med selvtillid omkring min egen krop. I det sidste år har jeg fokuseret på mit mentale og fysiske helbred frem for udseendet.«

Den amerikanske kører med de libanesiske og tyske rødder lader til stadig at skulle konkurrere på racerbanen for Venturini Motorsports, men nu skal hun også afse tid til modelarbejdet i fremtiden.