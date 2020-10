Mange krævede ham fyret, mens andre pegede på en lang karantæne.

Nu har Luca Corberi valgt at fyre sig selv, fortæller han i en officiel udtalelse.

»Jeg vil gerne sige undskyld til motorsporten, for de ting jeg har gjort. Ingen undskyldninger kan forklare, hvorfor jeg gjorde noget så forfærdeligt, det er noget, jeg aldrig har gjort i min karriere, og jeg håber virkelig aldrig, ingen andre gør noget lignende fremover.«

Sådan siger 23-årige Corberi i en officiel udtalelse, efter hans vanvittige udbrud på gokart-banen blev delt i hele verden.

Først viste tv-billeder, hvordan han var kørt af banen. Det i sig selv kan jo ske, men det var hans reaktion på det, der fik mange til at give ham sparket på de sociale medier.

Først tog han kofangeren fra sin bil og tyrede den ud på banen - lige foran flere andre biler, der kom drønende forbi i samme øjeblik.

Derefter vadede han tværs over banen og ignorerede de officials, der forsøgte at stoppe ham, og til sidst overfaldt han sin modstander, da bilerne holdt stille.

Han kom flyvende og hamrede ham ind i væggen, mens flere vagter forsøgte at hive ham væk.

Efter løbet vidste han godt, den var gal, og derfor har han taget en stor beslutning. Han har valgt at trække sig. Permanent.

»Af denne grund har jeg valgt aldrig nogensinde at køre et løb igen resten af mit liv. Det er ikke en form for selvretfærdigelse, det er bare det rigtige at gøre,« siger Luca Corberi, hvis familie har været i sporten i over 30 år.

»Vi har set det bedste og det værste. Denne her episode vil blive husket som en af de værste i sporten, og det er noget, jeg aldrig vil glemme. Jeg beder ikke om nogen form for medlidenhed, for det fortjener jeg ikke. Jeg kommer til at være totalt enig, uanset hvilken straf jeg får. Jeg skriver dette i dag for at sige undskyld, selv hvis det ikke er nok. For selvom der skete mange dårlige ting til det event, gjorde jeg det værste,« siger Luca Corberi.

Han slår dog fast, at han også vil huske alle de gode øjeblikke fra den karriere, der nu er slut.