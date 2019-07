Han kunne egentlig kun skuffe.

Sebastian Vettel overtog en legendes plads, da han skulle forsøge at løfte arven efter Michael Schumacher i den ikoniske røde Ferrari.

Men man erstatter ikke bare sådan lige en syvdobbelt verdensmester, der tilmed var feltets vel nok mest populære kører.

I denne sæson er det da heller ikke gået som forventet for landsmanden Vettel, der i de tre seneste løb har fået stryg af sin kollega Charles Leclerc.

Senest fejlbedømte Vettel i sidste weekend afstanden til Max Verstappen og kørte ind i Red Bull-bilen, og nu vælter kritikken ned over ham fra den tidligere ingeniør på teamet Luca Baldisserri.

»Jeg anser ham for at være en overvurderet kører. Han er ikke Michaels arv værdig,« lyder det i hårde toner fra Luca Baldisserri ifølge Aftonbladet.

Inden vi fortsætter kritikken fra ham, er det vigtigt at pointere, at Baldisserri også er en nær ven af Schumacher. Verdensstjernen, der fortsat kæmper en hård kamp (men som ikke nødvendigvis længere er sengeliggende eller tilkoblet slanger) for at komme tilbage efter en fatal skiulykke for fem år siden.

»Han er firedobbelt verdensmester, men han har lavet mange fejl og skal finde sig selv igen,« tilføjer Luca Baldisserri, der helt har mistet troen på, at Sebastian Vettel kan vinde Formel 1 igen i denne sæson.

Sebastian Vettel er langt bagud i årets Formel 1. Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Sebastian Vettel er langt bagud i årets Formel 1. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Inden feltet rammer Tyskland næste gang, skiller bare tre point Vettel fra holdkammeraten Leclerc.

Og nu spekulerer Baldisserri i, at Ferrari bør satse mere på Leclerc end Vettel.

»Hvis Leclerc formår at blive mere moden og en sand topdriver, vil han få brug for en holdkammerat, der støtter ham. Ud fra det perspektiv kunne Vettel være tilstrækkelig erfaren til at blive den perfekte støttepartner til Leclerc,« lyder det i en krads kritik af Vettel, der endnu ikke har svaret tilbage.

Før det næste løb har Vettel 123 point i den samlede tabel, og der er langt op til førstepladsen på 223 point med Lewis Hamilton.