En påkørsel under et racerløb i Sri Lanka har krævet syv menneskeliv.

En stor gruppe tilskuere og officials blev påkørt af en løbsk bil under et racerløb i byen Diyatalawa, der ligger 180 kilometer fra storbyen Colombo.

Syv er døde - deriblandt en otte-årig pige - og 21 blev sårede, hvoraf tre stadig er i kritisk tilstand, fortæller BBC, der beretter om, at der var op mod 100.000 tilskuere til løbet ved navn Fox Hill Supercross.

Blandt de døde var blandt andet fire officials, lyder det.

Ulykken skete, da en kører mistede herredømmet over bilen i en zone, hvor officials ellers forsøgte at få dem til at dæmpe farten ved at vifte med flag, fortæller en talsmand fra politiet.

Løbet i Sri Lanka blev hurtigt afblæst efter ulykken, og nu undersøges det, hvordan det kunne gå så galt.

Den første kritik af banens sikkerhed går på, at tilskuerne ikke var sikret på forsvarlig vis med ordentlige barriere-afskærmning.

Løbet har eksisteret siden 1993, men det har ligget stille i fem år grundet pandemi og landets økonomiske udfordringer, skriver BBC.