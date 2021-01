Den franske rallylegende Hubert Auriol er søndag død af et hjertetilfælde.

Det oplyser familien til den tidligere racerkører via flere franske medier.

Den tredobbelte vinder af løbet Paris-Dakar blev 68 år og døde efter længere tids sygdom og hjerteproblemer.

Hubert Auriols skæbne som racerkører blev på mange måder det vilde og farlige Paris-Dakar, som han vandt både på motorcykel og i bil.

Hubert Auriol var en legende i Paris-Dakar, som han vandt tre gange. (AFP PHOTO) Foto: STF Vis mere Hubert Auriol var en legende i Paris-Dakar, som han vandt tre gange. (AFP PHOTO) Foto: STF

De to første sejre kom i 1981 og 1983. Herefter var Hubert Auriol, som så mange andre før ham, ude for en alvorlig ulykke i ørkenen under Paris-Dakar i 1987.

Her brækkede han blandt andet begge ankler og måtte transporteres væk i ambulance.

RIP Hubert Auriol https://t.co/UHDVziwXfa — Romain Grosjean (@RGrosjean) January 10, 2021

Senere vendte Hubert Auriol tilbage til løbet og vandt i bilen i 1992.

Efter sin aktive karriere blev Hubert Auriol direktør for netop Paris-Dakar fra 1995 til 2004.