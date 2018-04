En tragisk nyhed ramte dansk motorsport søndag.

Den danske motorcyklist Julie Brøndum Mortensen mistede livet, da hun dagen forinden til træning kom ud for en dødsulykke. Hun blev bare 30 år gammel.

Ulykken skete på den tyske racerbane Hockenheim, da Julie mistede kontrollen over sin mortorcykel, og den efterfølgende kører ikke kunne nå at undvige hende. Det forklarer løbsarrangørerne ADAC til det tyske motorsportsmedie SpeedWeek.

Julie Brøndum Mortensen var uddannet jordbrugsteknolog fra Vejlby Landbrugsskole i Aarhus. Hun arbejdede til daglig som lærer på Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk med svin som fagområde og underviste i både de almene fag såvel som de produktionsfaglige fag.

Forstander på Nordjyllands Landbrugsskole, Erik Poulstrup, husker hende som en ‘fantastisk, dygtig underviser’, der værnede om sin faglighed og sikrede altid, at der var styr på hendes ting og aftaler. Derudover var hun en person, som både kolleger og elever holdt meget af.

»Jeg var meget tilfreds med hende som medarbejder. Eleverne satte stor pris på hende. Hun var god til at udfylde den rolle, som en underviser skal have på skolen,« siger Erik Poulstrup til BT og fortsætter:

»Hun havde et stort hjerte og tog et stort socialt ansvar - også i forhold til de svage elever, der havde det lidt svært engang imellem. Det kunne både være fagligt, men det kunne også være i forhold til dem, der havde ondt i sjælen. Hun var et stort menneske på den måde,« siger Erik Poulstrup.

Julie var i sin rolle som underviser meget tydelig i sine forventninger til eleverne. Det satte eleverne stor pris på. Det var især en stor fordel for de elever, der var usikre eller andre, som havde brug for ekstra støtte. Erik Poulstrup fremhæver især Julies 'stærke personlighed og høje integritet.'

»Hun var meget ligefrem og god til at sige til eleverne: Det her skal vi i dag. Det forventer jeg af dig. Og det kan du forvente af mig. På den måde var hun nem for eleverne at gå til, fordi de var trygge ved hende og hendes tydelige facon,« siger Erik Poulstrup.

Julie Brøndum Mortensen skulle have deltaget i udholdenhedsløbet ‘1000 km’ Hockenheim. Hun havde kørt road racing, som er et motorcykelløb med høj hastighed på lukkede asfaltbaner, i omkring syv-otte år og var en dygtig kører ifølge formanden for Danmarks Motor Union (DMU), Jørgen Bitsch.

»Det var lidt på hobbyplan. Men hun var en habil kører, der var på vej frem... Det er jo tragisk på et niveau, man ikke kan beskrive,« siger Jørgen Bitsch til BT.

Udenfor arbejdstiden dyrkede Julie flere former for ekstremsport. Udover road racing gik hun også til boksning i den nordjyske kampsportsklub Aalborg Martial Arts, hvor hun ifølge klubbens opslag på Facebook var 'et respekteret medlem'.

»Hun kunne godt lide det udfordrende - altså at tingene ikke var nemme. At det krævede noget af hende. Det satte hun en ære i at vise. Hun var ikke en, der havde brug for at vise det over for andre. Det var ikke sådan, at hun kæmpede mod nogle indre dæmoner,« siger Erik Poulstrup og fortsætter:

»Hun havde bare valgt nogle fritidsinteresser, som krævede noget ekstra af hende, og som nok vil få andre til at give op. Men fordi hun var et konkurrencemenneske og havde en sejhed i sig, så var hun i stand til at udleve det den vej igennem.«

Jørgen Bitsch fra Danmarks Motor Union (DMU) fortæller, at de er i tæt kontakt med Julie Brøndum Mortensens familie. De har tilbudt familien DMU’s kriseberedskab med psykologhjælp og transport til og fra Tyskland.

»De er selvfølgelig slået meget hårdt ud af den. Hendes bror, far og mor er selvfølgelig rigtig hårdt ramt af det. Det er en meget trist situation. Vi har selvfølgelig også fuld respekt for, at de beder om privatlivets fred i sådan en situation,« siger Jørgen Bitsch.

Fakta: Navn: Julie Brøndum Mortensen

Alder: 30 år gammel

Bopæl: Aalborg

Skole: Ingstrup Efterskole

Uddannelse: Jordbrugsteknolog på Vejlby Landsbrugsskole

Arbejde: Underviser på Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk

Sport: Road racing

Hold: 6Speed Girls

Danmarks Motor Union har også været i kontakt med stævneledelsen og forventer at få en rapport i denne uge eller næste uge. Det tyske politi er også involveret i sagen i første omgang.

»Vi er i kontakt med løbsledelsen og har skrevet til dem og bedt om få rapporten, så snart det foreligger. Vi håber naturligvis også, at det går relativ hurtigt,« siger Jørgen Bitsch.

For Nordjyllands Landbrugsskole er tabet af Julie Brøndum Mortensen meget stort og tilmed svært at erstatte.

»Hun var en sej kvinde, kollega, underviser og ven. Det var hun for os som arbejdsplads. Vi kommer til at savne hende længe,« siger Erik Poulstrup.

Den famøse racerbane Hockenheim ligger i den tyske delstat Baden-Württemberg. Banen er mest kendt for at lægge asfalt til Tysklands Grand Prix i Formel 1. Til gengæld afholdes der også en række andre motorsportsbegivenheder på banen.