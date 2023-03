Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et styrt på en cykel endte i flere grimme brud for Formel 1-køreren Lance Stroll.

Det fortæller han nu i et opslag på Twitter, hvor han deler en video af sin rejse.

Lørdag 18. februar satte han sig på cyklen for at træne i Spanien, og det var her, det gik galt.

'Scanningerne viste, jeg havde et brud på højre håndled, det var også gået af led, et brud i venstre håndled, delvist brud i venstre hånd og et brud i storetåen på højre fod,' skriver racerkøreren i opslaget, der kan ses i bunden af artiklen.

Styrtet skete få uger inden sæsonstarten, og Lance Stroll fortæller, at lægerne i første omgang troede, han ville gå glip af både testkørslen og flere løb.

48 timer efter det grimme uheld blev han opereret i højre håndled, og meldingen var, at knoklede Lance Stroll, kunne han måske blive klar til Bahrain, men det var ikke særlig sandsynligt.

'Arbejdet var ikke slut. Dr. Mir fortalte mig desværre, at bruddene i venstre hånd, håndled og det i storetåen ikke kunne fikseres, og jeg skulle stole på en mere konservativ tilgang, så det kunne hele,' forklarer Aston Martin-køreren.

Lance Stroll og teamet gjorde, hvad de kunne, og i starten var det meget små fremskridt, lyder det fra racerkøreren, der har delt videoklip af den særlige behandling, han måtte igennem.

Lance Stroll på banen i Bahrain. Foto: RULA ROUHANA Vis mere Lance Stroll på banen i Bahrain. Foto: RULA ROUHANA

'Jeg havde brug for meget hjælp til selv de små ting derhjemme. Men det blev bedre for hver dag, der gik, og da gipsen kom af på dag fire, kunne vi se, det var muligt at køre i Bahrain. Lægestaben gav et program, der kunne hjælpe med at genvinde mobiliteten og styrken i mine håndled,' forklarer han.

Og det lykkedes at komme tilbage til sæsonstarten.

'Jeg formåede at trodse smerten og komme tilbage på banen i Bahrain med mit hold,' skriver Lance Stroll.

På imponerende vis formåede han at slutte på 6.-pladsen i løbet, som Max Verstappen vandt.