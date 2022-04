Han har været fast inventar i 24 år, men denne gang kommer det ikke til at ske.

Den danske motorsportskører Jan Magnussen misser nemlig årets Le Mans, da han ikke har fået en plads i det ikoniske racerløb.

Det oplyste arrangørerne bag Le Mans fredag.

Og over for TV 2 Sport forklarer den danske motorsportsstjerne nu, at han er irriteret over beslutningen.

»Det er ærgerligt, men det er jo ikke fordi, jeg ikke har prøvet at køre løbet før. Men det er da irriterende, for jeg ville skide gerne have været med. Det er et fantastisk løb og absolut årets højdepunkt for enhver racerkører. Det er tough,« siger han til TV 2 Sport.

48-årige Jan Magnussen har ellers været en fast del af Le Mans siden 1999, men i år bliver det altså uden deltagelse fra den berømte racerfamilie.

Danskeren havde ellers håbet på at få en plads i LMP2-klassen for Team High Class Racing, som han også var en del af sidste år – sammen med sin søn Kevin Magnussen.

Men med sønnens comeback til motorsportens kongeklasse, Formel 1, blev drømmen om endnu en stor familieoplevelse slukket.

Jan Magnussen står dog på Le Mans officielle reserveliste til dette års løb, lyder det.

