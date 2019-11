For et år siden gik det helt galt for et tysk motorsportstalent på legendarisk racerbane.

Racerkører Sophia Floersch, der i dag er 18 år, kørte i 2018 galt med mere end 270 kilometer i timen på Macau-banen i Kina.

Hun pådrog sig alvorlige skader på rygraden og måtte igennem en lang operation, og flere andre kom til skade som følge af ulykken.

I weekenden var hun tilbage i en racerbil på den bane, hvor den gruopvækkende ulykke var tæt på at koste hende livet.

Macau 2019 ——— Everything was planned just three weeks before the Grand Prix. Everything was organised really shortly but with the help of my two main partners @mgm.mo and @ixo_models it was possible for me to go back to Macau this year. I always said from the beginning onwards that my main goal is to enjoy it and prepare for next season as the @fiaf3 car was completely new to me. Apart from that I of course loved it to be driving through the streets of Macau again! Thanks to @hwaag_official for that great work during those days. Shame that we had a technical failure in the Grand Prix but that's Motorsport . Congrats to @richardverschoor for taking the win this year.

'Alt blev planlagt bare tre uger før grandprixet. Alt blev organiseret virkelig hurtigt, men med hjælp fra mine to hovedpartnere var det muligt for mig at vende tilbage til Macau i år,' skriver Floersch i et opslag på sin Instagram-profil.

Helt sensationelt kom Floersch sig helt over ulykken for lidt over et år siden, der sendte chokbølger gennem det internationale motorsportsmiljø, og i søndags var hun altså endnu en gang en del af feltet til Formel 3-løbet i Macau.

'Jeg sagde fra begyndelsen, at mit mål er at nyde det (løbet, red.) og forberede mig på næste sæson, da Formel 3-bilen var helt ny for mig. Ud over det elskede jeg selvfølgelig at køre gennem gaderne i Macau igen,' skriver Floersch til sit opslag.

Lige siden ulykken i 2018 har det altid været et mål for Floersch at vende tilbage til både motorsporten og Macau-banen.

Sophia Floersch fløj gennem luften i sin racerbil og kørte i høj fart ind i banens barriere. Foto: China Stringer Network Vis mere Sophia Floersch fløj gennem luften i sin racerbil og kørte i høj fart ind i banens barriere. Foto: China Stringer Network

»Det stod altid klart for mig, at jeg ville tilbage, fordi det er en kæmpe begivenhed.«

»Det er ultra fedt at køre gennem gaderne i Macau, så der var aldrig rigtig nogen tvivl (om beslutningen om at køre ræs igen, red.)« udtalte Floersch til motorsport.com, da det blev meldt ud, at hun vendte tilbage til løbet på Macau-banen i år.

Løbet i Macau havde også dansk deltagelse i form af de unge Formel 1-håb Christian Lundgaard og Frederik Vesti.

Her kom Christian Lundgaard bedst ud af det med en fjerdeplads i søndagens finaleløb, og Frederik Vesti kæmpede sig op gennem feltet fra en 18.-plads og sluttede som nummer 10.