Til september er det 30 år siden, at speedway-køreren Erik Gundersens karriere endte.

På jorden i engelske Bradford lå den tredobbelt verdensmester og var styrtet ved hold-VM. Et styrt der endte med at koste ham førligheden.

»Jeg har set mit styrt utallige gang siden da, men det er længe siden,« forklarer Erik Gundersen til B.T.

Han er til forpremiere på filmen ’Kongernes Fald’, der handler om de tre speedway-verdensmestre Ole Olsen, Hans Nielsen og så Erik Gundersen og deres interne kampe på og uden for slaggeren.

Erik Gundersen ankommer til Grand Teatret. Foto: Nils Meilvang

I slutningen af filmen ser man Erik Gundersens styrt.

»Den måde, det er klippet sammen på i filmen, det gav mig gåsehud. Det satte et punktum for både min karriere og for rivaliseringen mellem Hans og jeg. Og det er klart, at det var en helt anden kamp, jeg skulle til at kæmpe for livet og for førligheden,« siger Erik Gundersen.

Erik Gundersen taler selv hen over billederne af sit styrt i filmen.

»Jeg oplever, at jeg pludseligt får et tunnelsyn. Lyset slukker omkring mig. Jeg ligger og kigger ned i banen. Har fornemmelse af, at jeg ikke kan få luft. At jeg er ved at blive kvalt. Ser ting omkring mig, hvor jeg ingenting kan gøre. For jeg kan ikke røre mig.«

Hovedpersonerne og 'kongerne' af dansk speedway gennem 70'erne og 80'erne - fra venstre: Ole Olsen, Erik Gundersen og Hans Nielsen. Foto: Nils Meilvang

»Det er hårdt,« siger Erik Gundersen, det tager et par sekunder, før han taler videre om betydningen af de ord, han siger i filmen.

»Jeg bliver glad for, at jeg er, hvor jeg er i dag. Det er klart, når man reflekterer og rusker op i de minder, så tror jeg, det hårdeste for bliver at skulle dele det igen med en masse mennesker på et intimt sted, hvor jeg før har kunnet gå ud og hente mig en køkkenrulle, hvis jeg havde lyst til det,« fortæller Erik Gundersen.

’The Smiling Bomber’ og ’Gunder the Wonder’ var et par at Esbjerg-drengens kælenavne, da han trådte ind på den store scene og blev verdensmester for første gang i 1984 – foran Hans Nielsen og under vejledning af Ole Olsen.

Smilet sidder stadig stort på Erik Gundersen, hvis hustru, Helle, i filmen beskriver, hvordan Erik Gundersen altid formåede at se positivt på enhver situation.

Tv-vært Jes Dorph Pedersen skulle have en selfie med Erik Gundersen. Foto: Nils Meilvang

Også lige efter en ulykke, der endte med at koste ham en del af førligheden og endda var tæt på at koste ham livet.

»Jeg ville lære at gå igen som det første, og det lykkedes mig, omend det ikke var ret kønt. Men jeg kom på benene igen og fik gang i systemet. Efter mit halve års indlæggelse i England, hvor jeg kom til Sverige og lå i 17 uger, har det været en daglig kamp for mig. Det er det fortsat.«

»Men jeg er heldig med, at jeg har min familie, jeg har min datter omkring mig. Jeg har vennerne og sporten stadig. Jeg har været i Dansk Motor Union i 25 år, så det holder mig igen. At have noget med unge mennesker at gøre gør, at jeg har noget at stå op og se frem til hver dag,« siger Erik Gundersen.

'Kongernes Fald' har er lavet af Mads Kamp Thulstrup og har premiere mandag den 6. juni.