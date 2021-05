En pludselig død rystede Nascar-verdenen i søndag.

For den tidligere Nascar-kører Eric McClure gik bort i en alder af 42, det skriver mediet New York Post.

Efterfølgende har hans forlovede Keira Brinegar Tibbs delt en rørende hilsen på sin Facebook. En besked, der skal ære hans minde.

»Dit hjerte vil for altid være mit hjem og jeg var så stolt af at være din. Du havde din måde at udtrykke dine følelser og tanker som ingen andre jeg havde mødt, men mest vigtig var din kærlighed til Jesus Kristus,« skriver hun i sit rørende opslag og fortsætter:

Foto: PRIVATFOTO Vis mere Foto: PRIVATFOTO

»Jeg elskede hver en del af dig, og jeg ville ønske, at jeg var mere som dig. Vi var i gang med at planlægge vores bryllup, vores liv, og nu er jeg alene. Jeg sætter stor pris på alle de dage, jeg fik lov til at være din.«

I opslaget har hun delt et opslag fra Eric McClures Facebook med en video af netop Eric McClure, som fortæller om sine refleksioner i sit liv, hvor han blandt andet takker Jesus for at elske ham og for at ændre ham til at blive et bedre menneske.

Både McClures familie og Nascar bekræftede begge den tidligere racerkørers død i søndags.

Men der er i øjeblikket intet om dødsårsagen til den pludselige død, da dette endnu ikke er blevet offentliggjort.

Ifølge New York Post er hans obduktion under behandling ifølge Washingtons lokalmyndigheders papirer.

I 2013 kom det frem, at Eric McClure var blevet diagnosticeret med et akut nyresvigt. Tilbage i 2019 delte han med verden, at han blev behandlet for nyresvigt i begge nyrer.

McClure, hvis sidste Nascar-løb var i 2016, tilbragte størstedelen af ​​sin karriere i Xfinity-serie, hvor han kørte over 288 løb henover 14 sæsoner. Hans bedste resultat i karrieren var ottendeplads i Daytona-løbet i 2013.

Eric McClure efterlader ud over sin forlovede også syv døtre, som han fik med sin tidligere hustru, Miranda McClure.