De sekunder var meget dyre for Kyle Larson, og mon ikke Nascar-køreren fortryder sin udtalelse den dag i dag.

Sekunderne har nemlig resulteret i en fyreseddel til den 27-årige mand, og det sætter en stopper for en ellers lovende Nascar-karriere for supertalentet. Det fordi, han ytrede sig racistisk.

Dermed er han ikke længere en del af Chip Ganassi Racing.

Hændelsen skete under et virtuelt løb søndag, da Nascar som alt andet sport verden over lige nu er sat på pause.

»Kan du ikke høre mig?« spurgte Kyle Larson til en af sine medspillere.

»Hey, nigger?«

Løbet, der talte 60 deltagere, blev sendt live på Kyle Larsons Twitch-kanal, og fejlen skyldes vist et mikrofonproblem. Hurtigt blev Larson da også gjort opmærksom på, at alle lyttede med.

Men da var det allerede for sent.

Kyle Larson er fortid hos Chip Ganassi Racing.

Mandag trak flere af hans personlige sponsorer sig, herunder McDonald's, og Nascar-organisationen suspenderede racerkøreren på ubestemt tid.

Løbsarrangør iRacing gjorde det samme.

Men det værste var som sagt stadig i vente for Kyle Larson, der nu ikke har nogen arbejdsgiver.

»Efter længere tids overvejelse har Chip Ganassi Racing besluttet at afslutte samarbejdet med kører Kyle Larson. Som vi sagde tidligere, var Kyles bemærkning både stødende og uacceptabel i forhold til vores organisations værdier,« skriver holdet i en pressemeddelelse.