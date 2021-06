Familiefirmaet Magnussen & Søn har startet forberedelserne til 24-timers-løbet i Le Mans.

Her skal de tidligere Formel 1-kørere Jan og Kevin Magnussen for første gang dele en bil, en Oreca-Gibson LMP2 fra Team High Class Racing, hvor Anders Fjordbach er tredjekører.

I denne uge testede teamet på Motorland Aragon-banen i Spanien. Her gennemførte man over to dage imponerende 1.441 kilometer, og omgangstiderne tyder på, at det danske team vil være med i kampen om klassesejren, når 24-timers-løbet starter 18. august.

For Jan og Kevin Magnussen er muligheden for at dele en bil i Le Mans en drøm, der går i opfyldelse.

Foto: High Class Racing Vis mere Foto: High Class Racing

»Vi har arbejdet enormt hårdt for at få det her projekt til at lykkes, og der venter os stadig en masse arbejde. Men midt i det hele er vi jo i virkeligheden bare far og søn på en racerbane, som får lov til at gøre noget sammen, som vi altid kun har kunnet drømme om. Selvfølgelig gav det ekstra meget gåsehud at se Kevin hoppe i bilen,« siger Jan Magnussen.

Kevin Magnussen tilføjer:

»Det var virkelig fedt. Det er jo ret naturligt for min far og jeg at snakke om racerbiler, for det har vi jo gjort, stort set siden jeg kunne tale, og vi forstår virkelig hinanden godt. Men normalt plejer vi at snakke om hver vores racerbiler, og nu handlede det pludselig om den samme. Det var sjovt og interessant at høre hinandens feedback om den bil, man selv kører, og det var særligt sjovt at stå og sammenligne min fars data med mine egne. Det var en ekstraordinær oplevelse.«

Kevin Magnussen er allerede på vej tilbage til USA, hvor han i weekenden stiller op i sekstimersløbet i Watkins Glen for Chip Ganassis IMSA-team.