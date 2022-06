Lyt til artiklen

Få ting i sportens verden hænger så uløseligt sammen som Tom Kristensen og Le Mans.

Den danske motorsportslegende har flere sejre i det ikoniske racerløb end nogen anden racerkører gennem tiden.

Det hele startede fire dage før løbet i 1997, da han fik et livsændrende opkald.

»Jeg er meget glad for dét opkald fra Ralf Jüttner,« fortæller Tom Kristensen til Motorsport.com.

Tyskeren tilbød den danske racerkører en chance, der skulle vise sig at blive starten på et af motorsportens mest succesfulde partnerskaber nogensinde.

18 år senere havde danskeren omskrevet historiebogen med ni sejre og i alt 14 ture på verdens måske mest eftertragtede podium.

»Jeg havde ingen tid til at forberede min debut, så at køre her i 18 år med dygtige hold og holdkammerater har givet nogle utrolige oplevelser. Jeg kan tale om det i timevis, men det lover jeg ikke at gøre,« fortæller Tom Kristensen.

»Jeg reflekterer mere over det nu, når jeg kommer her efter min karriere. Stedet betyder alt for mig. Det er kronjuvelen i min karriere, det jeg har præsteret her. Jeg har kørt en masse steder, men at komme her betyder så meget.«

Tom Kristensen vandt Le Mans for niende og sidste gang i 2013. En sejr, han kaldte den sværeste nogensinde, efter landsmanden Allan Simonsen omkom i løbet. Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER

»At gennemføre Le Mans er for mig utroligt, og jeg føler mig meget privilegeret, ydmyg og taknemmelig for at have vundet det.«

For nogle racerkørere er det en drøm bare at komme til at deltage i det legendariske franske 24-timersløb.

Så hvordan lykkes man med at have så meget succes, som Tom Kristensen har haft på Le Mans?

»Du skal være meget målrettet, selvtillidsfuld og aggressiv uden at være overaggressiv. Du skal ind i hvert sving hurtigere, end du tror er muligt. Du skal have styrken til at gøre det igen og igen i så lang tid.«

»Når du bremser ned, stopper du med at trække vejret, indtil du er kommet igennem svinget, og så kan du trække vejret igen, når du accelererer. Pulsen er meget høj. Du skal være opmærksom og fokuseret, når du presser bilen,« fortsætter 'Mr. Le Mans'.

»Og så skal du have gode holdkammerater, mekanikere og ingeniører. Bare et lille svagt led kan føre til tragedie i stedet for triumf.«