Selv om det ikke blev til en sejr, så kunne danske Michael Christensen alligevel hæve armene i triumf, da det 24 timer lange Le Mans-løb søndag klokken 15 var slut.

Christensen, der kørte sammen med franske Kévin Estre og belgiske Laurens Vanthoor i en Porsche, sluttede ganske vist som nummer 10 i GTE Pro-klassen.

Men den placering var nok til at sikre, at danskeren sammen med Estre kan kalde sig verdensmester i langdistanceløb i GTE-klassen.

Den dansk-franske duo havde en komfortabel føring i VM-serien inden Le Mans, som var sæsonens sidste løb, og titlen kom altså også i hus.

Porsche nummer 92 med danske Michael Christensen. Foto: FRED TANNEAU Vis mere Porsche nummer 92 med danske Michael Christensen. Foto: FRED TANNEAU

Det er anden gang, at en eller flere danskere vinder VM-titlen i GTE-klassen, efter at Marco Sørensen og Nicki Thiim gjorde det i 2016.

Netop Sørensen og Thiim havde ikke et godt Le Mans i deres Aston Martin, som de kørte sammen med britiske Darren Turner. Sørensen kørte lidt over midnat lørdag aften bilen i barrieren, og den var så beskadiget, at den ikke kunne fortsætte.

Den samlede vinder af Le Mans blev Toyota nummer otte, der blandt andre havde den tidligere Formel 1-verdensmester Fernando Alonso i kørerstaben.

Jan Magnussens Corvette sluttede som nummer ni i GTE Pro-klassen. Bilen lå ad flere omgange i front i sin klasse, men danskeren kørte søndag formiddag bilen af banen, og så røg den ned i placeringerne.

I LMP2-klassen sluttede det danske High Class Racing-hold med Anders Fjordbach og Dennis Andersen blandt kørerne på 11.-pladsen.

Værre gik det for David Heinemeier Hansson, hvis Jackie Chan DC Racing-bil i samme klasse udgik tidligt søndag morgen på grund af en ødelagt gearkasse.

Michelle Gatting blev sammen med italienske Manuela Gostner og schweiziske Rahel Frey nummer 10 i GTE Am-klassen i deres Ferrari. Bilen var aldrig tæt på at blande sig med de bedste i klassen.

/ritzau/