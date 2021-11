Den danske racerkører Michael Christiansen var sammen med sine to holdkammerat tæt på en kæmpe triumf i 10 timers løbet Petit Le Mans.

Meget tæt på endda.

Porshe-trioen førte således løbet på allersidste omgang, da de fik en ret så bitter melding over radioen. De skulle lade sig overhale af teamets faste konstellation og i stedet tage til takke med andenpladsen i det tredje største løb for sportsvogne i USA.

»Det er en svær en at sluge,« siger Michael Christensen i en pressemeddelelse.

»Vi vandt reelt løbet, men i sidste ende var det ikke os, der kørte over målstregen som vindere. Det var en teambeslutning, at teamets anden bil skulle vinde, og nogle gange må man bare acceptere, at motorsport desværre lever af penge. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det er selvfølgelig en rigtig kedelig fornemmelse, at stå med efter vi har kørt et fantastisk løb.«

Trioen med Michael Christiansen, Kevin Estre og Fred Makowiecki var kun indsat til at køre det ene løb i serien, mens den anden konstellation har kørt for teamet gennem hele sæsonen.

Derfor besluttede holdet, at de skulle have æren af at køre første over stregen i det sidste løb for Porsche RSR i GTLM-klassen.

Danske Kevin Magnussen skulle også have deltaget i Petit Le Mans i sit sidste løb for Chip Ganassi Racing, men den tidligere Formel 1-stjerne måtte trække sig med sygdom kort før start og er i stedet rejst til Danmark. Det kan du læse mere om herunder.