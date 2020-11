Den danske racerkører Mikkel Mac har fået en chance hos én af verdens mest eftertragtede bilfabrikanter i den kommende weekend.

Således har 27-årige Mikkel Mac fået muligheden for at køre den yderst potente Lamborghini Huracan GT3 Evos i søndagens sidste afdeling langdistance-serien GT World Challenge på Paul Ricard i Frankrig.

Her skal danskeren agere luksusafløser for Lamborghinis normale fabrikskører Franck Perera, der skal køre løb i USA.

Derfor er Mikkel Mac hentet ind i det Lamborghini-støttede Emil Frey Racing, hvor han er sat sammen med Lamborghinis to øvrige fabrikskørere Giacomo Altoè og Albert Costa.

Mikkel Mac bekræfter over B.T., at han pludselig har fået chancen hos Lamborghini.

»Det giver mig en stor mulighed for at bevise, hvad jeg kan - også med henblik på den kommende sæson. Der er også andre teams, der holder øje, og de ser nu også mit navn der,« siger Mikkel Mac.

.@MikkelMac renforce @emilfreyracing au Paul Ricard @GTWorldChEu https://t.co/X9reVczSIV pic.twitter.com/rTN9earxki — Endurance-Info (@EnduranceInfo1) November 10, 2020

Læsere her hos B.T. kender måske Mikkel Mac fra hans faste plads som gæst i den nu forhenværende Formel 1-podcast 'K-Magazine'.

Derudover har Mikkel Mac en fortid hos Ferrari, hvor han gennem flere sæsoner steg i graderne internt hos italienerne, hvor han vandt blandt andet GT Open-serien, den europæiske Le Mans-serie og slutteligt også kørte Le Mans i den danske Ferrari-racer hos Formula Racing.

Tiden hos Ferrari stoppede dog pludseligt, og siden har Mikkel Mac primært kørt i den hjemlige Super GT-serie.

»Jeg vil gerne køre internationalt igen, men jeg afskriver heller ikke de danske løbsserier. Jeg vil meget gerne gøre begge ting, om det så bliver TCR eller Super GT eller som gæstekører i begge. Bare det at komme hjem og vise flaget sætter jeg stor pris på,« siger Mikkel Mac.

Mikkel Mac kørte i 2016 Le Mans for den rent danske Ferrari. Her ses han før løbet med kæresten Cathrine Svenningsen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mikkel Mac kørte i 2016 Le Mans for den rent danske Ferrari. Her ses han før løbet med kæresten Cathrine Svenningsen. Foto: Bax Lindhardt

Lamborghini har allerede en dansk kører, der er fast tilknyttet fabrikken i Dennis Lind, der i øvrigt er Kevin Magnussens fætter.