Kevin Magnussen var igen uheldig, men Dannebrog kom alligevel til tops efter 12-timers-løbet i Sebring.

26-årige Mikkel Jensen scorede nemlig karrierens hidtil største triumf, da han efter et fantastisk løb vandt LMP2-klassen for Mathiasen Motorsport sammen med Ben Keating og Scott Huffaker.

Jensen og co. startede bagest i feltet efter et problem under opvarmningen, men med danskeren som ankermand kæmpede man sig hurtigt op gennem feltet. I de sidste otte timer syntes man i fuld kontrol, men da løbet blev neutraliseret kort før mål, kom Jensen under pres.

»Det blev mere spændende end jeg havde regnet med,« sagde Jensen efter løbet.

»I otte timer havde vi mere end en omgang ned til bilen på andenpladsen, så jeg blev lidt nervøs, da de pludselig kom tæt på. Det blev svært, og jeg måtte slås for det,« fortsatte Jensen, der næste år skal være teamkammerat med Kevin Magnussen i Peugeots nye Hypercar-team i VM-serien.

Den tidligere Formel 1-kører var sammen med Renger van der Zande og Scott Dixon i front i DPi-klassen indtil Dixon en time før afslutningen ramte en konkurrent.

»Det var meget frustrerende,« sagde Dixon.

»Det er synd for teamet, for alle i Chip Ganassi Racing har gjort det fantastisk.«

26-årige Mikkel Jensen skal næste år være teamkammerat med Kevin Magnussen hos Peugeot. Foto: Mathiasen Motorsport

Reparationen af Ganassi-Cadillacen kostede alle sejrschancer, og Magnussen og co. kom i mål som nummer seks (og næstsidst) i klassen.

Christina Nielsen blev sammen med Katherine Legge og Bea Figueiredo nummer fem i GTD-klassen.

Løbet blev vundet af franskmændene Louc Duval/Sebastien Bourdais/Tristan Vautier i en Cadillac magen til Magnussens.

Med 24-timers-løbet i Daytona (30.-31. januar) og 12-timers-løbet i Sebring er IMSA-seriens to største løb allerede overstået. Næste afdeling afvikles over 2,4 timer i Ohio midt i maj.