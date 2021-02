Mikkel Jensen er blevet kaldt den ’ukendte dansker’ – men i det nye Peugeot-team er han ligestillet med Kevin Magnussen

Kevin Magnussen var ikke mere end et par år, da han kørte sine første omgange i gokart – Mikkel Jensen var 15 og en ganske lovende fodboldspiller, da han opdagede gokarting.

Magnussen har altså haft et forspring på 13 års gokart-erfaring i forhold Mikkel Jensen. Men det indhentede den nu 26-årige Jensen i denne uge, da de to danskere blev annonceret som ligestillede kørere i Peugeots nye sportsvognsteam, der næste år debuterer i VM og Le Mans.

For Mikkel Jensen er det den foreløbige kulmination på en karriere, der på 10 år har bragt ham fra begynder-karting til et af de mest eftertragtede sæder i international racing.

»Jeg startede ret sent,« indrømmer Mikkel Jensen.

Mikkel Jensen var i Formel 3 juniorkører for Mercedes. I år kører hans landsmand Frederik Vesti Formel 3 som Mercedes-junior. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Mikkel Jensen var i Formel 3 juniorkører for Mercedes. I år kører hans landsmand Frederik Vesti Formel 3 som Mercedes-junior. Foto: Grand Prix Photo

»Men jeg er god til hurtigt at lære nye ting, og kun to år efter jeg startede i karting, rykkede jeg op i formelbiler.«

Dengang var drømmen Formel 1. Efter han vandt det tyske ADAC Formula Masters-mesterskab i sin kun anden sæson efter gokart, fik Mercedes øje på den hurtige dansker. I 2015 og 2016 kørte han som Mercedes-junior i EM-serien i Formel 3, hvor han blandt andre kæmpede med de nuværende Formel 1-kørere Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, Lance Stroll, George Russell og Nikita Mazapin.

Men der manglede økonomisk opbakning til at rykke videre, og Mikkel Jensen måtte som kun 21-årig opgive drømmen om Formel 1.

»Jeg vidste allerede tidligt, at jeg før eller siden måtte skifte fokus væk fra Formel 1. Jeg havde simpelthen ikke pengene til at komme helt til tops i formel-racing.«

I Formel 3 kæmpede Jensen med Charles Leclerc og en række andre nuværende Formel 1-kørere Foto: Grand Prix Photo Vis mere I Formel 3 kæmpede Jensen med Charles Leclerc og en række andre nuværende Formel 1-kørere Foto: Grand Prix Photo

I stedet blev han optaget i BMWs juniorprogram, og efter et par gode sæsoner i GT-racing blev han forfremmet til fabrikskører i 2019. Kort efter begyndte BMW at skære ned på deres motorsportsaktiviteter, og Mikkel Jensen har siden 2020 været en slags freelance-racerkører.

Det er en hård branche, men hvis man er hurtig, er der gode job. Og hurtig – det er Mikkel Jensen. Sideløbende med sine BMW-forpligtelser begyndte han at køre sportsvogne og prototyper, og i 2019 vandt han den europæiske Le Mans-serie i LMP3-klassen.

Sidste år rykkede han op i LMP2-klassen, hvor han med en sejr i sæsonfinalen i Portimao sikrede sig en samlet tredjeplads. Han debuterede også i både Le Mans og i den amerikanske IMSA-serie, hvor han vandt sit allerførste løb.

I år kører Mikkel Jensen ligesom Kevin Magnussen en fuld sæson i IMSA-serien. De to danskere kører i hver sin klasse – Magnussen i DPi og Jensen i den lidt langsommere LMP2 – men næste år bliver de teamkammerater hos Peugeot.

I år kører Mikkel Jensen ligesom Kevin Magnussen i den amerikanske IMSA-serie. Foto: Pressefoto Vis mere I år kører Mikkel Jensen ligesom Kevin Magnussen i den amerikanske IMSA-serie. Foto: Pressefoto

Skal de dele en bil – eller kører de hver deres Peugeot?

»Der går længe, inden den beslutning bliver taget,« siger Mikkel Jensen til B.T.

»Vi har endnu ikke været sammen alle sammen, så det er svært at svare på nu. Vi skal se, hvad der kropsmæssigt og personligt passer bedst sammen, så det er et emne, der ligger langt ude i fremtiden. Men jeg er sikker på, at Peugeot sætter kørerne sammen på en måde, der er bedst for teamet,« fortsætter han.

»Men for motorsportsdanmark ville det da være bedst at få os splittet op. Så er der jo dobbelt-op på de danske vinderchancer!«