Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der var store drømme og mindst lige så store smil.

Kevin Magnussen og Mikkel Jensen blev i februar 2021 præsenteret som kørere for den franske gigant Peugeot, der ville gå benhårdt efter den samlede sejr i det ikoniske 24-timersløb på Le Mans.

Men her kort tid før Peugeot endelig ruller ind på scenen, er der kun én af de to danskere på kontrakt hos franskmændene.

»Vi savner Kevin hos Peugeot,« fortæller 27-årige Mikkel Jensen til B.T.

Kevin Magnussen er savnet hos Peugeot, som han skulle have kørt for, inden Haas bød ham tilbage i Formel 1. Foto: HOCH ZWEI Vis mere Kevin Magnussen er savnet hos Peugeot, som han skulle have kørt for, inden Haas bød ham tilbage i Formel 1. Foto: HOCH ZWEI

I marts blev Kevin Magnussen løst fra sin kontrakt, så han i stedet kunne vende tilbage til Haas i Formel 1, da amerikanerne manglede en kører i sidste øjeblik før sæsonstarten.

Kevin Magnussen kvitterede med en sensationel femteplads i sit comebackløb.

»Det er fedt, at han er tilbage i Formel 1, især når bilen kører, som den gør,« fortsætter Mikkel Jensen om sin landsmand.

»Han vidste ikke, hvor gode Haas ville blive, men bilen har heldigvis været over al forventning, så der er ingen tvivl om, at han tog det rette valg.«

»Hvis han havde ligget sidst, havde det været noget andet.«

Det bliver ikke på Le Mans i weekenden, at Peugeot debuterer med den nye vilde racerbil, der skal vinde den franske klassiker næste år.

Det sker i stedet i VM-afdelingen på Monza i Italien i juli, og her kommer Mikkel Jensen og Peugeot altså til at savne Kevin Magnussens tilstedeværelse.

»Dels fordi vi har travlt med at finde en anden kører,« fortæller Mikkel Jensen og tilføjer:

Mikkel Jensen prøver at nyde Le Mans i år, inden det næste år går løs med stort pres som fabrikskører for Peugeot. Foto: DASU Vis mere Mikkel Jensen prøver at nyde Le Mans i år, inden det næste år går løs med stort pres som fabrikskører for Peugeot. Foto: DASU

»Men også fordi det havde været fedt at have ham med. Han kunne nok trække i de danske medier og hjælpe mig på vej der.«

Mikkel Jensen er dog sikker på, at Peugeot nok skal finde en racerkører på niveau med Kevin Magnussen.

»Det er bare svært i indeværende sæson, fordi alle er på kontrakt.«

I stedet må Peugeots reservekører, britiske James Rossiter, formentligt træde til.

Da Kevin Magnussen blev præsenteret som Peugeot-kører, var det ellers med store forventninger:

»Med den succes, de har haft inden for Le Mans og motorsport generelt, var det ikke nogen svær beslutning at slutte mig til Peugeot,« sagde han dengang.

»Min far har kørt Le Mans i mere end 20 år, og jeg har altid fulgt løbet og selv været på plads på banen et par gange. Det har længe været en drøm for mig selv at køre Le Mans, og jeg kan ikke forestille en bedre måde at gøre det på end med Peugeot.«

Magnussens Le Mans-drøm gik i opfyldelse sidste år, da han med sin far Jan Magnussen delte en bil i det ikoniske løb.

Om det var planen, at Magnussen og Mikkel Jensen skulle have delt en Peugeot-racer i 2023 vides ikke.

»Det var ikke et samtaleemne dengang,« siger Mikkel Jensen.

Mens Kevin Magnussen i weekenden kører Formel 1 i Aserbajdsjan, kører Mikkel Jensen sit tredje Le Mans.

Det bliver hans sidste 'hyggelige' Le Mans. Det kan du læse mere om HER.

Le Mans køres fra lørdag klokken 16 til søndag klokken 16.