28 tusindedele af et sekund – så lidt skilte Mercedes-junior Frederik Vesti fra hans anden pole position i træk i FIAs Formel 3-mesterskab.

Vesti tog pole position til anden afdeling af mesterskabet, der blev afviklet i sammenhæng med det franske Formel 1-grandprix på Paul Ricard-banen for 14 dage siden. I denne weekend køres tredje afdeling sammen med Østrigs Grand Prix på Red Bull Ring, og her var den 19-årige dansker hurtigst, indtil nordmanden Dennis Hauger i allersidste øjeblik slog hans tid med 28 tusindedele af et sekund.

»Det er frustrerende, fordi jeg var på førstepladsen det meste af kvalifikationen, og det blev sværere, da det begyndte at regne en lille smule mod slutningen,« sagde Vesti efter kvalifikationen.

»Det er altid meget tæt her, fordi banen er så kort,« fortsatte han.

Frederik Vesti på vej mod andenpladsen i Formel 3-kvalifikationen på Red Bull Ring. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Frederik Vesti på vej mod andenpladsen i Formel 3-kvalifikationen på Red Bull Ring. Foto: Grand Prix Photo

Vestis andenplads i kvalifikationen sender ham tilbage på 11.-pladsen i startopstillingen til lørdagens indledende sprintløb. Her får de 12 første fra kvalifikationen vendt deres placeringer, så Hauger og Vesti starter side om side fra sjette række. Startopstillingen til lørdagens andet sprintløb afgøres af resultatet fra det første, og søndag starter Hauger og Vesti så i første række i weekendens hovedløb.

»Man kan ikke lave en plan fra 11.-pladsen – alt kan ske. Men det er vigtigt at score point,« siger Vesti om strategien for det første sprintløb.

Selvom Vesti er blevet henholdsvis nummer fem, et og to i kvalifikationerne i årets tre første afdelinger, ligger han kun på en beskeden ottendeplads i den samlede stilling.

»Vi har taget et stort skridt med hensyn til kvalifikationerne – og det er godt,« siger Vesti.

Man kan ikke lave en plan fra 11.-pladsen – alt kan ske Frederik Vesti

»Med hensyn til løbene var vi uheldige i Frankrig med både motorproblemer og et forkert setup. I denne weekend vil vi vise vores sande potentiale.«

Fredag deltog tre test- og udviklingskørere i den indledende Formel 1-træning på Red Bull Ring. Guanyu Zhou kørte for Alpine, Callum Ilott for Alfa Romeo og Roy Nissany for Williams. Vesti blev op til sæsonen udnævnt til Mercedes-juniorkører, men der er ikke udsigt til, at han får chancen i en Formel 1-træning foreløbig.

»Jeg har fuld fokus på Formel 3, og her skal jeg vise, at jeg har potentiale til Formel 1 – så tror jeg på, at jeg på et tidspunkt får chancen,« siger Vesti, der arbejder sammen med Mercedes' ingeniører i deres simulator-arbejde.