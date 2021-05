Dårlige nyheder for Kevin Magnussen: Drømmen om at vinde IMSA-serien er rykket længere væk, testprogrammet op til Le Mans-indsats med far Jan er ramt af logistiske udfordringer, og hans fremtidige Peugeot-program kan blive forsinket.

Magnussens amerikanske eventyr i sportsvognsserien IMSA er startet uheldigt. I det lille felt – i weekenden var der blot seks biler til start i DPi-klassen – er det indtil nu blevet til tre femtepladser.

Farten i Chip Ganassi Racings Cadillac har været god, men personlige fejl og tekniske problemer kostede dyrt i sæsonens to indledende langdistanceløb i Daytona og Sebring.

Det blev ikke bedre i søndagens sprintløb på Mid Ohio-banen, hvor Ganassi-Cadillac'en var langsomste DPi-bil under kvalifikationen. Ved starten dummede Magnussen sig ved at skifte position for tidligt, og den efterfølgende straftur gennem pitten gjorde ikke opgaven nemmere. Herefter kørte Magnussen dog forrygende, og han satte løbets hurtigste omgangstid.

Tredje afdeling af den amerikanske IMSA-serie i Mid Ohio resulterede blot i endnu en femteplads til Kevin Magnussen. Foto: Grand Prix Photo / Jamey Price Vis mere Tredje afdeling af den amerikanske IMSA-serie i Mid Ohio resulterede blot i endnu en femteplads til Kevin Magnussen. Foto: Grand Prix Photo / Jamey Price

Han havde kæmpet sig op på tredjepladsen, da han midt i det to timer og 40 minutter lange løb overlod bilen til codriver Renger van der Zande. Men med kun en omgang tilbage måtte hollænderen i pit efter brændstof, og det sendte Cadillac'en ned på femtepladsen. Det betyder, at Magnussen og van der Zande nu ligger på den samlede sjetteplads i mesterskabet, der føres af vinderne i Mid Ohio, Ricky Taylor og Felipe Albuquerque.

Næste afdeling af IMSA-serien køres i Detroit 12. juni, og 14 dage senere følger 6-timers-løbet på den tidligere Formel 1-bane i Watkins Glen.

Det tæt pakkede program i USA giver udfordringer for Kevin Magnussens testprogram op til 24-timersdløbet i Le Mans, hvor han sammen med sin far Jan og Anders Fjordbach stiller op for det danske Team High Class Racing i LMP2-klassen.

»Bilen er klar, men med Kevin i USA og vores egen indsats i VM-serien er det en udfordring at finde tid og sted til testen,« siger High Class Racings teammanager, Nikolaj Johansen, til B.T.

Jan og Kevin Magnussen får en stor drøm opfyldt når de til august sammen stiller op for High Class Racing i Le Mans. Foto: Grand Prix Photo / Lise Nygaard Vis mere Jan og Kevin Magnussen får en stor drøm opfyldt når de til august sammen stiller op for High Class Racing i Le Mans. Foto: Grand Prix Photo / Lise Nygaard

Ved optakten til årets første VM-løb var LMP2-bilerne lige så hurtige som den nye topklasse i sportsvognsracing, Hypercar. Det fik mange – blandt andre Magnussens tidligere Formel 1-teamkammerat, 2009-verdensmester Jenson Button, til at antyde, at LMP2-bilerne kunne køre med om den samlede sejr i Le Mans.

»Det tror jeg ikke på,« siger Mikkel Jensen, der sidste år blev nummer fem i LMP2-klassen i Le Mans, til B.T.

»MP2-bilerne blev allerede op til sæsonstarten hæmmet meget med hensyn til både motoreffekt og dæk, og de vil skulle tanke oftere end Hypercar-bilerne. Kun hvis Hypercar-bilerne får tekniske problemer – og det er ikke urealistisk med så nye biler – kan en LMP2-bil vinde generelt,« fortsætter Jensen, der lige nu fører LMP2-klassen i IMSA-serien (LMP2 indgik ikke i programmet i weekenden i Mid-Ohio, red.)

Fra næste år skal både Jensen og Magnussen køre for Peugeots nye Le Mans-team i Hypercar-klassen. Også her kan der være dårlige nyheder for den tidligere Formel 1-kører: B.T. erfarer, at Peugeot-programmet har svært ved at holde tidsplanen, og at det derfor ikke er sikkert, man bliver klar til 24-timers-løbet i Le Mans 2022.